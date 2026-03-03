PJ detém em Lisboa português suspeito de homicídio em Manchester

Agência Lusa , MP
Há 1h e 16min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Jovem regressou a Portugal depois de ter cometido o crime e trabalhava na construção civil sem estar declarado

Um português de 25 anos suspeito dos crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física, em novembro de 2020 em Manchester, no Reino Unido, foi localizado em Lisboa e detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi divulgado esta terça-feira.

O homem, que era procurado no Reino Unido por suspeitas de agressão com arma branca a outro homem, causando-lhe a morte, foi localizado em Lisboa pela PJ através da Unidade de Informação Criminal, informou em comunicado divulgado.

O suspeito, na altura dos crimes, era membro de um gangue organizado, que participou num confronto violento, combinado pelas redes sociais.

Os dois grupos envolveram-se em agressões graves, utilizando facas, sabres, tacos de basebol e outros instrumentos de agressão,

Após ter cometido os crimes, o suspeito regressou a Portugal, onde trabalhava na construção civil, sem estar declarado.

Temas: Crime Homicídio Portugal Reino Unido Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Mulher de 75 anos morre atropelada na passadeira no centro de Lisboa

Há 29 min

Assalto a joalharia em Cascais rende cerca de meio milhão de euros

Há 32 min

Detido suspeito de abusar sexualmente da irmã menor durante 11 anos

Há 1h e 3min

PJ detém em Lisboa português suspeito de homicídio em Manchester

Há 1h e 16min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Hoje às 07:30

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Hoje às 07:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33