PJ detém em Lisboa português suspeito de homicídio em Manchester

Há 1h e 16min

Jovem regressou a Portugal depois de ter cometido o crime e trabalhava na construção civil sem estar declarado

Um português de 25 anos suspeito dos crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física, em novembro de 2020 em Manchester, no Reino Unido, foi localizado em Lisboa e detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi divulgado esta terça-feira.

O homem, que era procurado no Reino Unido por suspeitas de agressão com arma branca a outro homem, causando-lhe a morte, foi localizado em Lisboa pela PJ através da Unidade de Informação Criminal, informou em comunicado divulgado.

O suspeito, na altura dos crimes, era membro de um gangue organizado, que participou num confronto violento, combinado pelas redes sociais.

Os dois grupos envolveram-se em agressões graves, utilizando facas, sabres, tacos de basebol e outros instrumentos de agressão,

Após ter cometido os crimes, o suspeito regressou a Portugal, onde trabalhava na construção civil, sem estar declarado.