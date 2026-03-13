PJ extradita português membro de "gangue" suspeito de homicídio em Manchester

Agência Lusa , MP
Há 26 min
Polícia Judiciária

Suspeito regressou a Portugal após cometer crimes de homicídio qualificado e ofensas à intergidade física qualificadas. Trabalhava na construção civil, sem estar declarado

A Polícia Judiciária (PJ) extraditou esta sexta-feira para o Reino Unido um português indiciado por crimes de homicídio e de ofensas corporais graves, durante um confronto entre "gangues" em Manchester, em 2020, divulgou a PJ.

O homem, detetado e detido pela Unidade de Informação Criminal a 2 de março, em Lisboa, é suspeito de pertencer a um grupo organizado que participou num confronto violento, combinado nas redes sociais, entre “gangues”, refere a PJ, acrescentando que é suspeito de crimes de homicídio qualificado, com uso de arma branca, e ofensas à integridade física qualificadas.

Após os crimes, o suspeito agora extraditado regressou a Portugal, onde trabalhava na construção civil, sem estar declarado.

Segundo a PJ, o homem faz parte de um grupo de cinco suspeitos, dois dos quais foram detidos em Portugal em janeiro, um terceiro foi capturado nos Países Baixos e o quarto havia sido detido a 2 de março. O agora detido é o último suspeito envolvido nos crimes ocorridos em Manchester em 2020.

Utilizando facas, sabres, tacos de basebol e outros instrumentos de agressão, os dois grupos envolveram-se em confrontos graves, originando a morte de um dos elementos do grupo rival.

A PJ adianta que após os crimes, o suspeito regressou a Portugal, vindo agora a ser detido na sequência da alteração legislativa de dezembro de 2025, na qual Portugal aceitou entregar ao Reino Unido cidadãos nacionais, para procedimento criminal, dando o Reino Unido garantias de que, em caso de condenação a uma pena privativa da liberdade, o referido cidadão cumpre a pena em Portugal.

O detido foi ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, que decretou a sua prisão preventiva até à extradição para o Reino Unido, que ocorreu esta manhã.

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