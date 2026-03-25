PSP detém 10 suspeitos de tráfico de droga na Alta de Lisboa

Há 1h e 33min

“10 Detidos em Operação de Combate ao Tráfico de Estupefacientes na Alta de Lisboa”

Quatro suspeitos foram detidos em flagrante delito na via pública

A Polícia de Segurança Pública deteve 10 pessoas numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes realizada na Alta de Lisboa e em Camarate.

A ação, conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, decorreu na freguesia de Santa Clara e resultou na detenção de nove homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 44 anos, suspeitos do crime de tráfico de droga.

Em comunicado, a PSP refere que operação incluiu o cumprimento de 14 mandados de busca domiciliária, em articulação com o DIAP de Lisboa. Durante a intervenção, quatro suspeitos foram detidos em flagrante delito na via pública, alegadamente a atuar em conjunto na atividade ilícita.

No total, foram apreendidas 650 doses de cocaína, 140 de heroína e 112 de haxixe, além de 5200 euros em dinheiro. As autoridades recolheram ainda três espingardas, uma pistola, munições de vários calibres, uma soqueira, cofres e material associado ao tráfico.

Os detidos foram constituídos arguidos e aguardam primeiro interrogatório judicial.

A PSP sublinha que a operação teve como objetivo desmantelar pontos de venda de droga e reforçar a segurança na comunidade.