Vendiam e administravam esteroides a atletas medalhados de culturismo. Foram agora apanhados pela PJ

Há 49 min

Detidos quatro homens suspeitos de compra, venda e administração de esteróides a atletas de culturismo

Comunicado da PJ revela que foram apreendidas "mais de uma centena de ampolas contendo substâncias proibidas, uma arma de fogo e numerário"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens por suspeitas de comprarem, venderem e administrarem esteroides anabolizantes a atletas medalhados de culturismo numa clínica de fisioterapia, num ginásio e num solário, anunciou esta sexta-feira a PJ.

Segundo avançou à Lusa fonte próxima do processo, as detenções aconteceram na terça-feira na margem sul do Tejo e no concelho de Oeiras.

De acordo com um comunicado divulgado pela PJ, os quatro homens, detidos em flagrante delito, são suspeitos dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos, detenção de arma proibida e branqueamento.

Os clientes a quem eram vendidos os esteroides anabolizantes eram atletas com medalhas ganhas em competições nacionais e internacionais e os suspeitos vendiam os produtos “numa clínica de fisioterapia, num solário, num ginásio e ainda em estabelecimentos que gerem e/ou frequentam”, esclareceu a PJ.

A operação policial ficou a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e foram feitas oito buscas domiciliárias e não domiciliárias, onde foram apreendidas, segundo o comunicado da PJ, “mais de uma centena de ampolas contendo substâncias proibidas, uma arma de fogo, numerário” e ainda informações em suporte físico e digital relevantes para a investigação.

Depois de presentes a primeiro interrogatório, os quatro homens ficaram proibidos de contactar entre si e com pessoas ligadas à prática desportiva de culturismo e ‘bodybuilding’ e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.