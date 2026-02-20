Discussão termina em esfaqueamento dentro de casa partilhada em Braga

Há 46 min

Polícia Judiciária está a investigar o caso

Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido esta sexta-feira à noite, após ter sido esfaqueado na zona do pescoço no interior de uma residência partilhada, localizada na Travessa dos Congregados, em Braga.

A agressão terá sido cometida com uma faca de cozinha, tendo a vítima sido assistida no local pelos meios de socorro e posteriormente transportada para o Hospital de Braga. A TVI e CNN Portugal sabem que o homem está a ser submetido a intervenção cirúrgica.

O suspeito, um indivíduo com cerca de 60 anos, foi intercetado pelas autoridades no local da ocorrência.

Elementos da Polícia Judiciária deslocaram-se à residência, tendo assumido a investigação do caso. O alegado agressor e uma testemunha foram transportados para a sede da PJ de Braga para inquirição.

As autoridades encontram-se agora a apurar as circunstâncias que estiveram na origem da agressão.