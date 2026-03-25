Francês suspeito de matar mulher e ex-mulher detido na Guarda. Corpos das vítimas foram encontrados junto à fronteira

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 48min
GNR (imagem Getty)

Os meios de comunicação social franceses adiantam que as mulheres encontradas mortas são a companheira e ex-companheira do suspeito, que quando foi detido pela GNR, em Mêda, tinha consigo no carro dois menores, seus filhos

A GNR deteve na terça-feira no distrito da Guarda um cidadão francês suspeito do duplo homicídio de duas mulheres, que os media franceses dizem ter sido encontradas mortas esta quarta-feira na fronteira com Espanha.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem de 41 anos foi detido numa ação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, tendo os guardas do posto territorial da Mêda abordado o carro onde seguia e suspeitado da autenticidade dos documentos apresentados pelo suspeito.

Na fiscalização encontraram ainda uma arma de fogo sem documentação legal, tendo por isso detido o suspeito “em flagrante delito pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma”.

“No seguimento da ação, e no decurso das diligências subsequentes realizadas pelos mesmos militares, foi possível apurar-se que o detido se encontrava referenciado como suspeito da prática de crimes graves, designadamente rapto e outros ilícitos criminais de elevada gravidade, incluindo a suspeita de homicídio. Neste âmbito, foi de imediato contactada a Polícia Judiciária”, adiantou a GNR em comunicado.

Segundo os meios de comunicação social franceses, que citam a agência francesa AFP, os corpos das duas mulheres dadas como desaparecidas desde sexta-feira em Averyon, no sul de França, foram encontrados esta quarta-feira em Portugal, em Mêda, distrito da Guarda, próximo da fronteira com Espanha.

Os meios de comunicação social franceses adiantam que as mulheres encontradas mortas são a companheira e ex-companheira do suspeito, que quando foi detido tinha consigo no carro dois menores, seus filhos, os quais foram encontrados em segurança.

Fontes ouvidas pela AFP adiantaram que agentes do departamento de investigação da Gendarmerie de Toulouse podem viajar para Portugal nas próximas horas, tendo a Procuradoria de Montpellier assumido a investigação e sendo expectável que divulgue um comunicado sobre o caso ainda esta quarta-feira.

O suspeito, adiantam os meios de comunicação social franceses, é um ex-polícia, atualmente desempregado, e ex-jogador de râguebi, que tinha perdido a guarda dos filhos, atualmente com 12 anos e um ano e meio.

Em 2021 já tinha viajado com o seu filho mais velho ilegalmente para Espanha, onde permaneceu várias semanas.

O suspeito detido em Portugal participou, em conjunto com outros pais que perderam a guarda dos filhos, numa greve de fome em frente ao tribunal de Rodez e em manifestações em frente à câmara municipal de Villefranche-de-Rouergue, uma comuna no departamento de Averyon.

Temas: Crime Duplo homicídio Guarda Polícia Judiciária GNR

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