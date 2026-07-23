Jovem de 19 anos aliciou menor de 14 anos para "atos sexuais" em IPSS. Depois filmou tudo e exibiu as imagens

Agência Lusa , MFP
Há 2h e 8min
Algemas (Reuters)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Suspeito de pornografia de menores numa Instituição Particular de Solidariedade Social proibido de se aproximar e contactar a vítima

O jovem de 19 anos detido nos Açores por alegada pornografia de menores numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), ficou a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, mas proibido de se aproximar e contactar a vítima.

“[O detido] foi presente ontem [quarta-feira] a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de se aproximar e de contactar, por qualquer meio, com a vítima”, disse, esta quarta-feira, à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

A Polícia Judiciária (PJ) revelou na quarta-feira que deteve um jovem de 19 anos por alegada pornografia de menores numa IPSS, tendo como vítima um menor, de 14 anos.

O suspeito, que foi detido através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, está "fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, sendo vítima um adolescente, de 14 anos”.

A PJ adiantou, em comunicado, que a situação ocorreu numa IPSS localizada numa ilha do denominado triângulo - Faial, Pico e São Jorge -, onde o suspeito e a vítima se encontram acolhidos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a força policial, o suspeito “aliciou a vítima a praticar atos sexuais de relevo, que filmou, tendo posteriormente exibido as respetivas imagens a outros utentes da mesma instituição”.

A denúncia do crime foi apresentada pelo representante da IPSS junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou a ocorrência para a PJ.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Crime Detido Pornografia de menores Abuso PJ
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Pulverizou folhas de papel com canabinoides sintéticos e entregou-as ao filho preso. Foi detida por tentar introduzir droga na cadeia

Há 20 min

Acidente fatal em Formentera: Unidade local de saúde confirma e lamenta morte de médica portuguesa

Há 50 min

Jovem de 19 anos aliciou menor de 14 anos para "atos sexuais" em IPSS. Depois filmou tudo e exibiu as imagens

Há 2h e 8min

Ministério Público arquiva inquérito sobre bebé nascido com malformações não detetadas

Ontem às 19:29
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Ontem às 11:59

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Ontem às 08:41