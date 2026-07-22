Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

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Foram apreendidas 253 peças de vestuário contrafeitas, com um valor estimado de cerca de 1.300 euros

Um homem de 41 anos foi constituído arguido, na terça-feira, em Felgueiras, no distrito do Porto, por suspeita da prática do crime de contrafação, tendo sido apreendidas mais de 250 peças de vestuário, anunciou a GNR esta quarta-feira.

Em comunicado, aquela força militar refere que o homem, de 48 anos, foi constituído arguido no âmbito de uma ação de fiscalização a uma feira, tendo os militares da GNR detetado “diversos artigos que ostentavam logótipos de marcas conceituadas no mercado, que se encontravam à venda ao público”

“No decorrer da ação, apurou-se que os mesmos eram contrafeitos, procedendo-se à imediata intervenção policial”, adianta o texto.

No total, foram apreendidas 253 peças de vestuário contrafeitas, com um valor estimado de cerca de 1.300 euros.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Felgueiras.