Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

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Suspeito aproveitava-se da "reduzida experiência da vítima na utilização daquela plataforma" para obter temporariamente acesso seu telemóvel do motorista e efetuar transferências bancárias para uma conta sua

Um homem com 30 anos foi detido em Lisboa por 15 crimes de burla, através da aplicação MB Way, cometidos maioritariamente contra motoristas de táxi e comerciantes, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP), esta quinta-feira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informou que o “modus operandi” utilizado pelo detido era já conhecido da polícia, após o registo de diversas ocorrências com características idênticas desde fevereiro, e que terão causado um prejuízo total de 12.914 euros às vítimas.

Na tarde de 16 de fevereiro, o suspeito solicitou uma viagem de táxi e informou que pretendia efetuar o pagamento através da aplicação MB Way.

O homem aproveitou “a reduzida experiência da vítima na utilização daquela plataforma” para obter temporariamente acesso ao telemóvel do motorista e efetuou uma transferência bancária para uma conta sua, além de gerar códigos de levantamento em caixa automática (ATM).

Antes de ter sido intercetado e detido em flagrante pela PSP, no dia 16 de julho, o burlão causou um prejuízo total de 4.311 euros ao taxista lesado.

“No decurso da investigação foram reunidos e analisados todos os processos relacionados com esta forma de atuação, tendo sido possível relacionar o suspeito com mais 14 crimes de burla, praticados segundo o mesmo método”, destacou a polícia, salientado que as diligências de investigação “permitiram sustentar a presumível autoria do suspeito relativamente à totalidade dos 15 crimes”.

Das vítimas identificadas, 12 eram motoristas de táxi e duas comerciantes.

O detido foi presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.