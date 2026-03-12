Simulavam acidente e exigiam dinheiro à vítima "como compensação". Detidos suspeitos de esquema de "falso atropelamento" em Lisboa

Agência Lusa , MP
Há 1h e 41min
PSP (Lusa)

De acordo com a PSP, "quando a vítima iniciava a manobra de marcha-atrás para abandonar o local, o suspeito simulava ter sido atropelado, produzindo ruído na viatura e encenando um acidente". Se a vítima se recussase a pagar, era alvo de ameaças ou força física

Dois homens foram detidos na Área Metropolitana de Lisboa após uma investigação relacionada com o esquema de “falso atropelamento” em parques de estacionamento, sendo suspeitos de roubo, burla, extorsão e posse de arma proibida, informou esta quinta-feira a PSP.

Depois de simularem o acidente, os suspeitos abordavam a vítima para relatar “danos no telemóvel causados pelo alegado atropelamento” e exigir “uma quantia em dinheiro como compensação”, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que, “em várias situações, as vítimas eram pressionadas a deslocar-se a caixas ATM para levantar dinheiro, sendo coagidas a entregar valores monetários”.

“Em alguns casos, perante resistência, os suspeitos recorreram a ameaças ou força física”, adiantou a PSP, em comunicado.

Este esquema fraudulento de “falso atropelamento” era direcionado sobretudo a cidadãos idosos, em parques de estacionamento de centros comerciais e unidades hospitalares, revelou a polícia, indicando que os suspeitos atuavam de forma concertada, em que um deles circulava a pé à procura de “potenciais vítimas, escolhidas em função da sua idade e maior vulnerabilidade”.

“Quando a vítima iniciava a manobra de marcha-atrás para abandonar o local, o suspeito simulava ter sido atropelado, produzindo ruído na viatura e encenando um acidente”, expôs a PSP.

A detenção dos dois suspeitos, de 22 e 56 anos, ocorreu na quarta-feira, pelas 9:50, “fora de flagrante delito”, nos concelhos do Seixal e de Loures, na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito de uma investigação que teve início após “diversas denúncias registadas desde agosto de 2024”, relacionadas com este esquema fraudulento, referiu a PSP.

De acordo com a polícia, os detidos são acusados de roubo agravado, burla qualificada, extorsão agravada e detenção de arma proibida.

Neste âmbito, a PSP cumpriu mandados de busca domiciliária e de detenção, tendo apreendido diversos objetos relacionados com a investigação, designadamente “quantias monetárias suspeitas de proveniência ilícita, equipamentos eletrónicos, uma arma de fogo com munições e ainda uma viatura ligeira de passageiros que era utilizada no cometimento de ilícitos”.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Temas: Crime Burla Extorsão Atropelamento Roubo

Crime e Justiça

