Polícia Judiciária detém em Évora homem procurado no Brasil por burla

Agência Lusa , MP
Há 55 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito prometeu a devolução do dinheiro, mas "bloqueou todos os contactos da vítima e desapareceu"

Um homem, de 26 anos, procurado pela justiça do Brasil por burla, foi detido em Évora pela Polícia Judiciária (PJ), no cumprimento de um mandado de detenção internacional, revelou esta segunda-feira aquela polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem, de nacionalidade estrangeira, foi detido através da Unidade de Informação Criminal, após ter sido desenvolvido “um conjunto de diligências” que conduziram à sua localização e detenção, em Évora, na sequência de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de burla.

Os factos ocorreram em 2022, numa cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil, adiantou a PJ.

“Na altura, o suspeito, apresentando-se como proprietário de uma empresa de eventos, celebrou contratos para a prestação de serviços relacionados com a realização de um casamento, recebendo o pagamento pelo serviço e contratação de mão de obra para o evento”, lê-se no comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, “perto da data marcada, descobriu-se que os serviços não tinham sido realmente contratados”.

“O homem prometeu a devolução do dinheiro, contudo, bloqueou todos os contactos da vítima e desapareceu”, acrescentou.

No decurso da investigação policial, “veio, entretanto, a descobrir-se a existência de outras vítimas”, alvo do mesmo ‘modus-operandi’, segundo o comunicado.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medidas de coação.

Temas: Crime Burla Polícia Judiciária Dinheiro

Crime e Justiça

Polícia Judiciária detém em Évora homem procurado no Brasil por burla

Há 55 min

Entrou na habitação enquanto a vítima dormia: Polícia Judiciária deteve suspeito de sequestro e violação de menor em Loures

Há 1h e 33min

Caso EDP: ex-ministro Manuel Pinho recorreu para o Supremo de condenação a prisão

Há 2h e 44min

PSP identifica suspeito que terá atropelado mulher na cidade de Coimbra

Hoje às 16:38
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Hoje às 09:09

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Irão volta a ter Líder Supremo: este é o homem discreto que nem o pai queria ver no lugar

Ontem às 21:25

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Hoje às 07:47

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Hoje às 14:12

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Hoje às 05:59

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

FC Porto: Francisco Moura desativa conta no Instagram após empate na Luz

Hoje às 00:14