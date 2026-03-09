Polícia Judiciária detém em Évora homem procurado no Brasil por burla

Há 55 min

Suspeito prometeu a devolução do dinheiro, mas "bloqueou todos os contactos da vítima e desapareceu"

Um homem, de 26 anos, procurado pela justiça do Brasil por burla, foi detido em Évora pela Polícia Judiciária (PJ), no cumprimento de um mandado de detenção internacional, revelou esta segunda-feira aquela polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem, de nacionalidade estrangeira, foi detido através da Unidade de Informação Criminal, após ter sido desenvolvido “um conjunto de diligências” que conduziram à sua localização e detenção, em Évora, na sequência de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de burla.

Os factos ocorreram em 2022, numa cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil, adiantou a PJ.

“Na altura, o suspeito, apresentando-se como proprietário de uma empresa de eventos, celebrou contratos para a prestação de serviços relacionados com a realização de um casamento, recebendo o pagamento pelo serviço e contratação de mão de obra para o evento”, lê-se no comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, “perto da data marcada, descobriu-se que os serviços não tinham sido realmente contratados”.

“O homem prometeu a devolução do dinheiro, contudo, bloqueou todos os contactos da vítima e desapareceu”, acrescentou.

No decurso da investigação policial, “veio, entretanto, a descobrir-se a existência de outras vítimas”, alvo do mesmo ‘modus-operandi’, segundo o comunicado.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medidas de coação.