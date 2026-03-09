PSP identifica suspeito que terá atropelado mulher na cidade de Coimbra

Há 43 min

Viatura envolvida no acidente foi localizada e apreendida para recolha de provas

A PSP de Coimbra revelou esta segunda-feira que procedeu à identificação do suspeito que terá atropelado, na manhã de domingo, uma mulher de 48 anos, que acabou por morrer na sequência dos ferimentos.

O atropelamento, seguido de fuga, terá ocorrido por volta das 8:00 de domingo, na Rua Jorge Anjinho, em Coimbra, tendo a mulher ficado em estado grave.

“A vítima do acidente acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu ontem [domingo] à noite”, acrescentou.

De acordo com a PSP de Coimbra, foram acionados os meios policiais para o local e, de imediato, tiveram início às diligências necessárias para identificar e localizar o condutor da viatura em fuga, “o que aconteceu, horas depois do acidente, no concelho da Lousã”.

“Foi localizada a viatura envolvida no acidente e identificado o suspeito, um homem de 24 anos, residente naquele município. A viatura em causa foi apreendida pela polícia e será alvo de inspeção para recolha de provas, visto ter vestígios/danos coincidentes com o acidente ocorrido”, indicou.

Apesar de ter conseguido a identificação do suspeito do atropelamento, a PSP de Coimbra esclareceu que “não foi possível intercetar o suspeito, por este se furtar ao contacto com as autoridades policiais, quer a PSP quer a GNR”.

“A PSP prossegue com as diligências e perícias, por forma a reunir todos os factos para apresentação do suspeito junto da Autoridade Judiciária competente”, assegurou.