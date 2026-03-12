Vizinho abusou de três irmãos menores que ficavam em sua casa para brincar com o filho

Há 1h e 22min

Abusos decorreram desde finais de 2019 até 2025 e aconteciam na casa do próprio suspeito. Local era frequentado com regularidade pelos jovens e muitas vezes era lá que dormiam, avançou a PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de ter violado, entre 2019 e 2025 em Gaia, três menores que eram seus vizinhos e que frequentavam, muitas vezes, a sua casa, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.

O suspeito, de 55 anos e reformado por invalidez, está acusado de abuso sexual de crianças e de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, referiu a PJ, em comunicado.

Com antecedentes criminais pelo mesmo crime, o alegado violador foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, tendo ficado sujeito a prisão preventiva – medida de coação mais gravosa.

A PJ adiantou que as crianças, duas raparigas e um rapaz e atualmente com 12, 16 e 20 anos, terão sido violadas desde finais de 2019 até 2025 na casa do suspeito, local que frequentavam com regularidade e onde, muitas vezes, dormiam.

Após estabelecerem contacto pelas redes sociais e dada a proximidade das habitações, a mãe das crianças e o suspeito passaram a encontrar-se pessoalmente e a frequentar as respetivas casas.

Nessa sequência, os menores começaram a frequentar a casa do arguido, muitas vezes sozinhos, para brincar com o filho deste, ali dormindo diversas vezes, frisou.

“Aproveitando-se do ascendente que detinha sobre os menores, fruto da sua imaturidade e, também, das dificuldades económicas do agregado familiar dos menores, o arguido passou a abusar sexualmente dos menores, a troco da oferta de alguns bens materiais, chantageando-os”, especificou a PJ.

Os alegados abusos duraram durante vários anos e num crescendo de gravidade e frequência, apenas terminando no final de 2025, quando a irmã mais velha, já maior de idade, contou à mãe que fez queixa às autoridades policiais.