Pedia fotos e vídeos em poses sexuais a menores e ameaçava divulgá-las nas redes sociais se parassem

Agência Lusa , MP
Há 1h e 15min
Violência no namoro (Pexels)

Arguido sujeito a pena de seis anos e meio de prisão por abusar de crianças e violentar namorada em Braga

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a pena de seis anos e meio de prisão para um homem de Braga condenado por 20 crimes entre pornografia de menores, coação sexual, abuso sexual de crianças, importunação sexual e violência doméstica.

Por acórdão de 16 de dezembro de 2025, consultado esta sexta-feira pela Lusa, o Supremo negou provimento ao recurso do arguido, que pugnava por uma pena de cinco anos, suspensa na sua execução.

A pena de seis anos e meio de prisão é o cúmulo jurídico de três condenações em processos diferentes.

Dezanove dos crimes são relativos a atentados contra a liberdade e autodeterminação sexual das crianças, uma delas com 12 anos.

O arguido abordava as menores pelas redes sociais e pedia-lhes que lhe enviassem fotos e vídeos em que apareciam desnudas e em poses sexuais.

Ameaçava-as de que, se parassem aqueles envios, divulgaria nas redes sociais as fotos e vídeos que já tinha em seu poder.

O outro crime é de violência doméstica, tendo o arguido perseguido, insultado e agredido a namorada, “com o propósito concretizado de a vexar, amedrontar e controlar, criando um clima de violência, despotismo, temor, insegurança, rebaixamento e humilhação em seu redor”.

Os crimes foram praticados entre setembro de 2020 e julho de 2021 e foram julgados em três processos diferentes, tendo em todos eles sido aplicadas penas suspensas (uma de cinco anos, outra de dois anos e dois meses e outra de dois anos e meio).

O Tribunal de Braga fez o cúmulo jurídico e fixou a pena única em seis anos e meio de prisão efetiva.

O arguido, que na altura dos factos tinha entre 18 e 22 anos de idade, recorreu, pugnando pela suspensão da pena, alegando, designadamente, que há mais de quatro anos, desde julho de 2021, que não mais praticou crimes da mesma natureza e que a atividade delituosa “ocorreu numa fase precoce da sua vida, de grande imaturidade e irresponsabilidade, em que não mediu verdadeiramente as consequências dos seus atos”.

O tribunal manteve a pena de prisão efetiva, sublinhando o elevado grau da ilicitude dos factos e a gravidade das consequências, “atendendo aos danos psicológicos que condutas como as que estão em causa provocam nas vítimas”.

Vincou ainda a circunstância de os crimes praticados “visarem motivos egoísticos do arguido, sobretudo os seus impulsos e desígnios sexuais”.

“A imagem global dos factos e a culpa por eles manifestada atingem patamares preocupantes, revelando uma personalidade perturbada a nível da sexualidade, apenas ajustável mediante uma pena concreta que faça o agente respeitar a dignidade de todo e qualquer cidadão”, refere o acórdão.

Temas: Crime Abuso sexual Menores Violência doméstica

Crime e Justiça

Casal e três filhos, um deles menor, detidos por tráfico de droga em Alcobaça

Há 1h e 0min

Vendiam e administravam esteroides a atletas medalhados de culturismo. Foram agora apanhados pela PJ

Há 1h e 4min

Pedia fotos e vídeos em poses sexuais a menores e ameaçava divulgá-las nas redes sociais se parassem

Há 1h e 15min

Inspetor da ASAE que disparou sobre amante da mulher sai em liberdade mas fica em casa com pulseira eletrónica

Há 3h e 5min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Hoje às 09:27

Quinze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à neve e ondulação

Hoje às 06:03

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

E na segunda volta, quem perder vai apoiar quem? Os 10 cenários para o dia seguinte às eleições

Hoje às 07:00

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

14 jan, 19:31

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01