Pai adotivo suspeito de mais de 100 crimes de abuso sexual e violação dos dois filhos em Évora

Agência Lusa , MP
Há 1h e 37min
Justiça

Filhos eram adotados e terão sido vítimas de dezenas de crimes sexuais desde 2021

O Tribunal de Setúbal decretou a medida de coação de prisão preventiva para um homem suspeito de abuso sexual e violação de dois filhos menores adotados, anunciou esta quarta-feira o Ministério Público (MP).

Segundo uma nota publicada na página oficial da Procuradoria-Geral Regional de Évora, em 2020, o detido, conjuntamente com o marido, adotou dois menores nascidos em 2007 e 2012, que terão sido vítimas de dezenas de crimes sexuais desde 2021 e 2022.

O MP adianta que o arguido praticou “múltiplos atos de natureza sexual” com as vítimas, pelo que está indiciado pela prática de “54 crimes de abuso sexual de crianças, 49 crimes de abuso sexual de menores dependentes e dez crimes de violação, todos esses ilícitos agravados”.

“Por se considerarem verificados os perigos de fuga, perturbação do decurso do inquérito, continuação da atividade criminosa e perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas, em consonância com o requerido pelo Ministério Público, a juíza de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva”, lê-se na nota.

A Procuradoria-Geral Regional de Évora refere ainda que as investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Setúbal.

Temas: Crime Abuso sexual Abuso de menores Filhos Violação

Crime e Justiça

Pai adotivo suspeito de mais de 100 crimes de abuso sexual e violação dos dois filhos em Évora

Há 1h e 37min

Inspetor da PJ admite que Odair Moniz pode não ter utilizado faca encontrada no local do crime

Há 1h e 45min

Francês suspeito de matar mulher e ex-mulher detido na Guarda. Corpos das vítimas foram encontrados junto à fronteira

Há 1h e 49min

Um homem morreu, um jovem foi condenado a pena suspensa: "O tribunal não pode condenar coisas que não têm a ver com o ato da pessoa"

Hoje às 18:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Hoje às 08:32

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Hoje às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

Ontem às 22:05

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Hoje às 11:23

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Hoje às 08:00

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

Petróleo atinge o valor mais alto do dia - preços hora a hora para seguir aqui

Hoje às 18:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Há exigências e há cedências: o plano dos EUA para acabar com a guerra no Irão visto ao pormenor

Hoje às 11:26