Pai adotivo suspeito de mais de 100 crimes de abuso sexual e violação dos dois filhos em Évora

Há 1h e 37min

Filhos eram adotados e terão sido vítimas de dezenas de crimes sexuais desde 2021

O Tribunal de Setúbal decretou a medida de coação de prisão preventiva para um homem suspeito de abuso sexual e violação de dois filhos menores adotados, anunciou esta quarta-feira o Ministério Público (MP).

Segundo uma nota publicada na página oficial da Procuradoria-Geral Regional de Évora, em 2020, o detido, conjuntamente com o marido, adotou dois menores nascidos em 2007 e 2012, que terão sido vítimas de dezenas de crimes sexuais desde 2021 e 2022.

O MP adianta que o arguido praticou “múltiplos atos de natureza sexual” com as vítimas, pelo que está indiciado pela prática de “54 crimes de abuso sexual de crianças, 49 crimes de abuso sexual de menores dependentes e dez crimes de violação, todos esses ilícitos agravados”.

“Por se considerarem verificados os perigos de fuga, perturbação do decurso do inquérito, continuação da atividade criminosa e perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas, em consonância com o requerido pelo Ministério Público, a juíza de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva”, lê-se na nota.

A Procuradoria-Geral Regional de Évora refere ainda que as investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Setúbal.