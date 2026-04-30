Homem detido por suspeita de abusar de neta da companheira em Oliveira do Bairro

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Detido também constrangia a menor, sob ameaça, a produzir vídeos de conteúdo sexual que tinha de lhe enviar posteriormente

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 70 anos suspeito de abusar sexualmente da neta da sua companheira, em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, agravados, ocorridos, pelo menos, desde 2021 até agora, no concelho de Oliveira do Bairro.

Segundo a Judiciária, a vítima, atualmente, com 16 anos, "foi abusada pelo companheiro da sua avó, aproveitando este os momentos em que os dois se encontravam sozinhos".

Ainda de acordo com a investigação, o detido constrangia a menor, sob ameaça, a produzir vídeos de conteúdo sexual que tinha de lhe enviar.

"Os referidos abusos apenas cessaram quando, em meio familiar, foi detetado um desses vídeos, o qual levantou suspeitas e motivou a comunicação e a intervenção desta Polícia", refere a mesma nota.

A PJ acrescentou que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.