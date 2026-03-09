Entrou na habitação enquanto a vítima dormia: Polícia Judiciária deteve suspeito de sequestro e violação de menor em Loures

Há 1h e 16min

Vítima, de 14 anos, conseguiu pedir ajuda através de mensagens enviadas a uma amiga, "que acionou a GNR"

Um homem de 22 anos foi detido por suspeita de sequestro, violação agravada e violação de domicílio ou perturbação da vida privada de uma adolescente de 14 anos, sua vizinha, no concelho de Loures, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

“Os factos ocorreram na residência da menor, em Loures, na noite de 6 para 7 de março, num contexto de particular vulnerabilidade, uma vez que quando o suspeito se introduziu na habitação, a menor encontrava-se a dormir”, lê-se numa nota da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a autoridade policial, a menor, através de mensagens enviadas a partir do telemóvel, “conseguiu pedir ajuda a uma amiga, que acionou a GNR”.

Os militares deslocaram-se ao local, no distrito de Lisboa, onde o homem ainda se encontrava, e “dada a natureza do crime, os factos acabaram por ser comunicados à secção de investigação de crimes sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

Os agentes deslocados de imediato à residência da vítima, acompanharam-na ao hospital, “desenvolvendo as diligências investigatórias urgentes que levaram à detenção do suspeito”, refere-se no comunicado.

O detido, com antecedentes policiais por crimes de violação de domicílio e ofensas à integridade física de pessoas idosas, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.