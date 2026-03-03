Detido suspeito de abusar sexualmente da irmã menor durante 11 anos

Agência Lusa , MP
Há 57 min
Violência no namoro (Pexels)

Agressões ocorriam no interior da casa e só pararam quando a vítima decidiu fugir

Um homem, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter abusado sexualmente da irmã, quando ela era menor, durante 11 anos no concelho de Almodôvar, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ explicou que a detenção foi efetuada pela Diretoria do Sul daquela polícia de investigação criminal.

O homem é “suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, agravado, praticados sobre uma menor, sua irmã”, no concelho de Almodôvar, no distrito de Beja, pode ler-se no comunicado.

Segundo a Judiciária, “as agressões sexuais foram praticadas ao longo de 11 anos, tendo cessado após a fuga da menor, atualmente com 18 anos, que comunicou os factos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou que os alegados abusos sexuais terão começado em 2015, estendendo-se até este ano.

“As condutas abusivas ocorreram no interior da habitação, em ambiente controlado pelo suspeito”, precisou a PJ, no comunicado.

Fruto das diligências que desenvolveu, esta polícia de investigação criminal realçou que recolheu “elementos de prova”, como “relatos alusivos aos episódios de agressão sexual praticados ao longo de anos”.

“Em resultado da investigação, identificaram-se relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandado de detenção, fora de flagrante delito, pelo Ministério Público”, disse.

O detido ainda vai ser presente à autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Almodôvar.

Temas: Crime Abuso sexual Policia Judiciária Almodôvar Abuso de menores

