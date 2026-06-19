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Milhares de crias de foca morreram em duas ilhas remotas. Os cientistas podem ter descoberto a razão

CNN , Kathleen Magramo
Há 1h e 7min
Focas
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As ilhas, situadas a cerca de 4 mil quilómetros a sudoeste da Austrália continental, têm sido durante muito tempo um santuário isolado para a reprodução de aves e mamíferos marinhos

Uma estirpe mortal da gripe aviária que se está a espalhar por ilhas remotas perto da Antártida devastou a população de vida selvagem nativa, matando um número estimado de 13 mil crias de foca, bem como pinguins e aves marinhas, afirmam investigadores.

Levantamentos realizados com drones pelo Programa Antártico Australiano em outubro e janeiro revelaram imagens "sombrias" de carcaças de crias de foca espalhadas pelas margens vulcânicas acinzentadas das Ilhas Heard e McDonald, disse Jarrod Hodgson, cientista sénior da organização.

As ilhas, situadas a cerca de 4 mil quilómetros a sudoeste da Austrália continental, têm sido durante muito tempo um santuário isolado para a reprodução de aves e mamíferos marinhos.

Divisão Antártica Australiana/Jessica Fitzpatrick

A mortalidade das crias de elefante-marinho-do-sul foi estimada em 76% numa população de 17 mil crias nascidas nas ilhas, informou o programa. Numa das áreas, a taxa de mortalidade concentrada atingiu os 97%.

"O que ainda não sabemos com os levantamentos realizados até agora é qual foi o impacto na população adulta reprodutora dos elefantes-marinhos-do-sul", afirma Hodgson.

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Os dados recolhidos em janeiro revelaram também que várias centenas de pinguins-rei adultos morreram na Ilha Heard, com os cientistas a assinalarem que a mortalidade foi superior ao normal.

"Estas observações da gripe aviária H5 na Ilha Heard e na Ilha McDonald são a primeira deteção num território externo australiano e mostram a continuação do movimento do vírus para leste na região subantártica", explica a bióloga da vida selvagem Julie McInnes.

"Os nossos resultados mostram um padrão semelhante ao observado noutras ilhas subantárticas, como a Geórgia do Sul, onde os elefantes-marinhos foram os mais afetados", acrescenta McInnes, que é também autora principal do estudo do grupo.

Especialistas em vida selvagem avaliaram um evento de mortalidade em massa causado pela gripe aviária H5 entre elefantes-marinhos-do-sul na praia Capsize, zona de Paddick, na Ilha Heard, Austrália, em outubro de 2025. Cortesia da Divisão Antártica Australiana

Até fevereiro, a Austrália continental e a Nova Zelândia não registavam quaisquer casos da estirpe H5N1, que se espalhou entre aves em todo o mundo e afetou alguns mamíferos.

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A análise de dados genéticos sugeriu que a gripe aviária H5 terá sido introduzida nas ilhas através de vida selvagem proveniente das Ilhas Crozet, território subantártico francês situado a 1.800 km de distância, chegando provavelmente por volta de agosto de 2025.

As conclusões foram publicadas na revista científica BioRxiv, mas ainda não foram sujeitas a revisão por pares.

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Temas: Crias de foca Aves marinhas Pinguins Programa Antártico Australiano
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