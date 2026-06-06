Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

Há 1h e 19min

As escolas estão a limitar telemóveis, mas continuam a encher as salas de aula de computadores e plataformas digitais. Para muitos pais e especialistas, o problema não desapareceu: os ecrãs podem estar a prejudicar a aprendizagem, a concentração e o bem-estar das crianças.

Uma mãe contou-me recentemente que está com dificuldade em fazer com que a filha, que é bem-comportada e tem bons resultados escolares, vá às aulas. A mãe queixa-se que a filha chega muitas vezes atrasada ou falta, e teme que ela não consiga concluir o ensino secundário e que a sua admissão na universidade seja revogada.

O que se passa? A mãe, que em casa incentiva escolhas ponderadas em relação à tecnologia, acredita que o uso de tecnologia na escola está a deixar a filha stressada e exausta. Os seres humanos evoluíram para interagir uns com os outros, usar o corpo e estar ao ar livre, não para passar o dia a olhar para ecrãs, sublinhou.

Ela é apenas uma entre muitos pais que me dizem estar preocupados com o impacto que o uso dos ecrãs nas escolas tem nos seus filhos. A esmagadora maioria das escolas públicas dos EUA (88%), já distribui dispositivos a todos os alunos, segundo um inquérito de 2025 do Centro Nacional de Estatísticas da Educação. As escolas públicas da minha própria cidade também usam muita tecnologia, e eu também estou preocupada com as minhas filhas.

Foi por isso que não fiquei surpreendida com os resultados de um novo estudo - intrigante noutros aspetos - que concluiu que o facto de os alunos guardarem os telemóveis não parecia melhorar de forma significativa os resultados de aprendizagem.

Suspeito que isso aconteça porque as escolas estão a dar aos alunos outras formas de tecnologia para substituir os seus dispositivos pessoais, apesar de existir um vasto conjunto de provas de que a tecnologia educativa, em geral, dificulta a aprendizagem dos alunos.

As crianças têm pior desempenho quando usam computadores

Os alunos que usam mais o computador têm piores resultados académicos, documentou o neurocientista Jared Cooney Horvath no seu livro “The Digital Delusion: How Classroom Technology Harms Our Kids’ Learning - And How To Help Them Thrive Again” (em português: "A Ilusão Digital: Como a Tecnologia na Sala de Aula Prejudica a Aprendizagem dos Nossos Filhos - E Como Ajudá-los a Prosperar Novamente"). Estes resultados aparecem em vários testes internacionais de referência, explicou Horvath num testemunho no Congresso.

Recentemente, responsáveis das escolas públicas da minha cidade organizaram uma sessão em que incentivaram os pais a afastar os filhos dos ecrãs em casa. É um bom conselho, e é também o que digo quando falo com pais por todo o país, partilhando sugestões sobre como gerir de forma responsável o tempo de ecrã dos filhos. O problema é que esses mesmos responsáveis escolares, provavelmente bem-intencionados, estão a deixar os nossos filhos usar tecnologia na escola.

Uma mãe contou-me que o professor de estudos sociais da filha, no ensino básico, não deu uma única aula durante todo o ano letivo. A filha limita-se a fazer exercícios num dispositivo digital.

“Podiam ter tido discussões tão boas sobre direitos das mulheres, religião e dinâmicas de poder e, no entanto, agora a minha filha não quer saber de nada disso”, disse a mãe. “Só quer saber de como vai aguentar aquelas horas de formulários online.”

Isto é revoltante - e devastador.

Os dados são claros: quase sempre, os alunos aprendem melhor sem tecnologia. Por isso, acredito que as escolas do ensino básico e secundário acabarão por reduzir ou eliminar os ecrãs. Los Angeles aprovou, em abril, uma resolução que limita o tempo de ecrã nas escolas. O problema é que, quando outros distritos seguirem o exemplo, talvez já seja tarde para a geração de crianças que está agora a usar ecrãs na escola, incluindo as minhas.

Os ecrãs não pertencem às escolas

Claro que fico satisfeita por as minhas filhas aprenderem a usar um computador e a proteger-se online nas aulas de tecnologia. Mas deviam estar a aprender a ler, a escrever e a fazer contas em papel, não em computadores.

Estudo após estudo mostra que os alunos compreendem melhor quando leem material impresso, em vez de conteúdos em ecrãs. Da mesma forma, compreendem melhor quando tiram apontamentos à mão, em vez de os escreverem no teclado.

Além de reduzirem a capacidade de aprendizagem dos alunos, os ecrãs são prejudiciais para a sua saúde física. O uso prolongado de ecrãs aumenta significativamente o risco de os alunos desenvolverem miopia. Além disso, usar ecrãs é uma atividade sedentária, mas o corpo humano precisa de se movimentar. É por isso que as aulas que estimulam os sentidos e envolvem atividade física são especialmente importantes.

Preocupa-me especialmente que as funcionalidades usadas na tecnologia digital - pensemos em vídeos e jogos concebidos para manter as crianças coladas ao ecrã, com recursos como recompensas e conteúdos rápidos - tornem mais difícil para os alunos desenvolverem a concentração e a dedicação necessárias para fazer o que a aprendizagem muitas vezes exige: ler, pesquisar, pensar e estudar. Estas atividades são muitas vezes lentas e demoradas, e não oferecem estímulo constante.

Os ecrãs também não conseguem, obviamente, ensinar os alunos a interagir de forma adequada com outros seres humanos - competências que serão essenciais para as suas futuras carreiras e para o seu bem-estar a longo prazo.

Os pais também devem preocupar-se com o facto de, nos dispositivos da escola, as crianças poderem entrar em contacto com predadores, aceder a conteúdos nocivos, ser enganadas por perfis falsos ou enfrentar outros perigos online, disse Lindsay Lieberman, uma advogada sediada em Washington, DC, que representa vítimas de abuso online.

“As crianças vão estar sempre à nossa frente na tecnologia. Nunca vamos conseguir criar tecnologia de forma a impedir que as crianças descubram como contornar as barreiras de segurança que colocarmos”, disse Lieberman.

Lieberman partilhou vários jogos a que um rapaz de 8 anos conseguiu aceder no dispositivo fornecido pela escola, incluindo um que pede aos utilizadores para tomarem decisões de vida, como usar ou não preservativo.

O que os pais podem fazer agora

Os pais têm o direito de saber que sites estão a receber os dados dos filhos e de recusar essa partilha ao abrigo da Proteção da Privacidade Online das Crianças, disse Lieberman. “Temos o direito, ao abrigo da lei federal, de dizer que não queremos os nossos filhos nestas plataformas”, afirmou.

No entanto, em Washington, DC, onde os filhos frequentam a escola, disse que não existia um processo claro para recusar essa utilização nem um currículo alternativo disponível.

Agora, faz parte de um grupo de pais e professores que está a pedir às escolas públicas de Washington, DC, que reavaliem o uso de ecrãs. Eu também faço parte de um grupo de pais na minha comunidade que se juntou para defender a limitação dos ecrãs nas nossas escolas. Se quiser fazer o mesmo, Lieberman recomendou os recursos disponíveis na Distraction Free Schools e na Schools Beyond Screens.

Além de ter estas conversas com a escola do seu filho, é uma boa ideia limitar o tempo de ecrã em casa e, sobretudo, incentivar a criança a fazer os trabalhos de casa e a estudar sem dispositivos digitais.

Lieberman envolveu-se nesta causa depois de o filho ter descoberto a banda fictícia apresentada no filme “KPop Demon Hunters” ao ver vídeos musicais no jardim de infância. Foi exatamente aí que a minha filha aprendeu o êxito “APT.”, de Rosé e Bruno Mars.

Como brinquei na altura com o meu marido, onde mais poderíamos esperar que a nossa filha de 5 anos aprendesse uma canção sobre um jogo de bebida coreano? Está claramente na altura de repensar a tecnologia nas escolas dos nossos filhos.