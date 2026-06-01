Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

Há 1h e 16min

Vídeo publicado nas redes sociais assinala o Dia Mundial da Criança

A Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou esta segunda-feira a campanha "Escolhe Palavras que Cuidam" para sensibilizar os pais e todos os adultos para as marcas que frases “aparentemente inofensivas” podem deixar na autoestima, confiança e desenvolvimento emocional das crianças.

Lançada no Dia Mundial da Criança, a campanha pretende, através de um vídeo divulgado nas redes sociais da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), sensibilizar pais, cuidadores e todos os adultos para o impacto que as palavras podem ter no desenvolvimento emocional e social das crianças.

A OPP sublinha em comunicado que frases como "Mas tu não pensas?!”, “Isso não dói nada!” ou “Não tens razões para estar triste” podem deixar “marcas profunda” na autoestima, na confiança e na forma como as crianças aprendem a olhar para si próprias".

No vídeo, a OPP alerta ainda para outras expressões frequentemente utilizadas no dia-a-dia que podem ter impacto nas crianças, nomeadamente “Isso já passa”, "Já estragaste tudo” e “Assim não vais a lado nenhum.”

Ao longo do vídeo, são as próprias crianças que dão voz à mensagem central da campanha: “As palavras dos adultos ajudam a crescer, mas também podem deixar marcas”.

“Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim e eu acredito nelas. Antes de falares comigo, lembra-te: eu ainda estou a aprender a gostar de mim. Escolhe palavras que cuidam”, continua a mensagem.

Com a campanha, a OPP pretende "reforçar a importância de uma comunicação mais empática, consciente e respeitadora das emoções das crianças, promovendo relações que contribuam para o seu bem-estar psicológico e desenvolvimento saudável”.

A campanha inclui também a partilha de exemplos de “palavras que cuidam”, incentivando os adultos a substituírem críticas, desvalorização ou julgamentos por mensagens de apoio, compreensão e incentivo.

“Tenho orgulho de quem és, não apenas do que fazes”, “Adoro-te!”, “Não tens de esconder de mim o que é difícil para ti”, “Não tens de ganhar ou merecer o meu amor”, “Eu acredito em ti”, “Podes sempre falar comigo sobre o que te preocupa” ou “Aconteça o que acontecer, podes sempre contar comigo” são algumas das são algumas das expressões destacadas pela OPP.

O vídeo está disponível aqui.