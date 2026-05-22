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Dimensão internacional: como a imprensa francesa está a olhar para o caso das crianças abandonadas em Portugal

CNN Portugal , TFR
Há 24 min
As primeiras imagens da família francesa em Portugal - apanhada numa bomba de combsutível
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Depois de dez dias desaparecidos em França, os dois irmãos foram encontrados na terça-feira na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta

Foram apanhados em Portugal, mas rapidamente a notícia da captura da mãe e do padrasto dos dois menores abandonados em Alcácer do Sal se espalhou e chegou a França. Vários jornais franceses destacam o caso, recuperando a forma como as crianças, de nacionalidade francesa, foram encontradas e a posterior detenção dos suspeitos, ocorrida em Fátima.

A BFMTV relata o testemunho de Alexandre Quintas, um padeiro português de 51 anos, que encontrou os dois meninos franceses de quatro e cinco anos junto à Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e Comporta. O homem recordou, que, na noite de 19 de maio, viu as crianças a correr na sua direção “a chorar e a levantar os braços”, levando-o a parar de imediato e a questionar-se: “Estacionei o carro e pensei: 'Duas crianças, perdidas? Sozinhas?'”

A BFMTV sublinha ainda que as crianças terão explicado a Alexandre Quintas que vieram de carro desde França e que os pais lhes terão vendado os olhos antes de os deixarem numa zona de floresta para “procurar um brinquedo”.

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Entretanto, Le Parisien e o Le Figaro confirmam que a mãe, de 41 anos, e o companheiro, de 55, foram detidos em Fátima, no centro de Portugal, no âmbito do incidente envolvendo as duas crianças encontradas sozinhas perto de uma estrada em Alcácer do Sal, salientando o papel das autoridades portuguesas para o desfecho.

Já o Le Monde refere que os menores foram localizados na estrada nacional 253, a cerca de 100 quilómetros a sul de Lisboa, tendo sido posteriormente levados para a padaria da família que os encontrou.

Outros meios, como Libération e o 20 Minutes, citam a CNN Portugal e descrevem as crianças como assustadas, a caminhar sozinhas e com uma mochila às costas, sem qualquer documento de identificação. A imprensa francesa recupera ainda o testemunho do condutor e a ideia de um abandono disfarçado de “jogo”, sublinhando a dimensão internacional da história e a rápida resposta das autoridades portuguesas.

Depois de dez dias desaparecidos em França, os dois irmãos de quatro e cinco anos foram encontrados na terça-feira à noite na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta sozinhas e com apenas alguma comida. Já a mãe das mesmas, Marine Rousseau, e o padrasto, um ex-polícia de 55 anos, acabaram capturados, esta quinta-feira, na zona de Fátima, a quase 200 quilómetros do local onde tinham abandonado os menores.

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Temas: Crianças Abandonadas Alcácer do Sal França BFMTV
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