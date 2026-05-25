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Linha SOS Criança Desaparecida recebeu 128 denúncias desde janeiro de 2024

Agência Lusa , MJC
Há 43 min
Crianças (GettyImages)
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A maioria das denuncias estão associadas a fugas de casa e rapto parental

A Linha SOS Criança Desaparecida recebeu 128 denúncias desde janeiro de 2024 até abril deste ano, maioritariamente associadas a fugas de casa e rapto parental, revelou o Instituto de Apoio à Criança (IAC).

No Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) - responsável em Portugal pela linha europeia SOS Criança Desaparecida -, disse em dados enviados à Lusa que nos primeiros quatro meses do ano já se realizaram 12 denúncias de raptos parentais, quatro de fugas de casa e quatro de menores que se perdem ou ficam feridos e que não são encontrados no momento da ocorrência.

Nos anos de 2024 e 2025, a maioria das denúncias estavam associadas a fugas de casa, tendo sido registado uma diminuição ligeira, uma vez que no ano passado a Linha SOS Criança Desaparecida, destinada a apoiar crianças desaparecidas e as suas famílias, recebeu 20 denúncias e há dois anos contabilizou 19 sinalizações.

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Temas: Crianças desaparecidas LInha de apoio Instituto de Apoio à Criança
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