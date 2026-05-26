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Tribunal de Setúbal decide regresso a França das crianças abandonadas em Alcácer do Sal

CNN Portugal , TFR
Há 52 min
Raptados Alcácer do Sal (DR)
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Os dois irmãos foram encontrados na noite de 19 de maio na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta, sozinhos

O Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, decidiu esta terça-feira o regresso das crianças abandonadas pela mãe e pelo padrasto em Alcácer do Sal a França, país da sua residência habitual, onde serão entregues aos serviços sociais para avaliação e eventual aplicação de medidas de proteção.

"As autoridades judiciárias francesas, através dos mecanismos de cooperação judiciária, comunicaram ter tomado a decisão provisória de colocação destas crianças aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar enquanto procedem à avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições destes para acolher as crianças, considerando a situação da mãe e o regime de visitas supervisionado e controlado do pai", lê-se na declaração a que a CNN Portugal teve acesso.

A mesma informação dá conta que "o regresso ao país da sua residência habitual vai ser articulado e executado entre as autoridades portuguesas e francesas competentes com vista a garantir o mínimo prejuízo para o superior interesse destas crianças, esgotando-se assim, com a sua execução, a intervenção das autoridades judiciárias portuguesas". 

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Os dois irmãos foram encontrados na noite de 19 de maio na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta, sozinhos, depois de terem sido raptados em França, dez dias antes. Os principais suspeitos, a mãe das mesmas, Marine Rousseau, e o padrasto, que filmado a agredir um dos menores, acabaram capturados, na quinta-feira, na zona de Fátima, a quase 200 quilómetros do local onde tinham abandonado os menores. 

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Temas: Crianças abandonadas França Tribunal de Setúbal Alcácer do Sal Regresso

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