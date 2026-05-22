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"Fizeram-se de maluquinhos": militares da GNR acreditam que comportamento errático de Marine e Marc à chegada ao tribunal foi concertado

Sofia Garcia
Há 24 min
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À chegada ao Tribunal de Setúbal, Marine Rousseau e Marc Ballabriga apresentaram um comportamento errático. A mãe das crianças abandonadas foi ouvida a cantar, enquanto o padrasto mostrou-se agressivo enquanto gritava, em francês, "amo-vos, amo-vos"

Os militares da GNR que transportaram Marine Rousseau e Marc Ballabriga, mãe e padrasto que abandonaram duas crianças em Alcácer do Sal, acreditam que o comportamento demonstrado à chegada ao tribunal foi concertado entre ambos já após a detenção.

“Aquilo é fita”, consideraram os militares, segundo apurou a CNN Portugal.

“Fizeram-se de maluquinhos. Primeiro começou ele a gritar, só depois é que ela começou”, disse um dos militares.

A CNN Portugal apurou também que os arguidos conseguiram falar um com o outro nos calabouços, mesmo estando separados por uma parede, e que também conseguiram comunicar na carrinha que os transportou.

De acordo com o Observador, o depoimento de um dos GNR foi enviado de imediato para a justiça e deverá ser relevante para determinar as medidas de coação.

Marine Rousseau e Marc Ballabriga foram detidos quinta-feira na esplanada de um café em Fátima, onde se encontravam há várias horas, depois de terem abandonado duas crianças de quatro e cinco anos em Alcácer do Sal. Esta sexta-feira, foram transportados para o posto da GNR de Palmela, de onde posteriormente seguiram para o Tribunal de Setúbal e onde ainda se encontram.

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À chegada, Marine Rousseau e Marc Ballabriga apresentaram um comportamento errático. A mãe das crianças abandonadas foi ouvida a cantar, enquanto o padrasto se mostrou agressivo para com os militares e com os jornalistas enquanto gritava, em francês, “amo-vos, amo-vos”.

Ao que a CNN Portugal apurou também, Marine decidiu não falar em tribunal, enquanto Marc estará aberto a prestar declarações.

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Temas: Crianças abandonadas Militares GNR Alcácer do Sal Marc Ballabriga

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