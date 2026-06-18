MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal vai continuar preso em Portugal

Agência Lusa , MFP
Há 34 min
Mãe e padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva - Lusa/RUI MINDERICO
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Tribunal da Relação explica que a entrega "só será efetuada quando deixar de interessar a prisão do requerido à ordem do processo de Setúbal"

O Tribunal da Relação de Évora determinou esta quinta-feira que o padrasto dos dois meninos franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal só será entregue às autoridades francesas quando a sua prisão “deixar de interessar” a Portugal.

O homem francês, de 55 anos, em prisão preventiva à ordem do processo que corre os seus termos no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, foi apresentado no Tribunal da Relação de Évora (TRE), divulgou o Conselho Superior de Magistratura (CSM), em comunicado.

O cidadão, que é padrasto das crianças abandonadas em maio na zona de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, foi presente ao TRE no âmbito de um mandado de detenção europeu (MDE) de que é alvo, emitido pelas autoridades de França.

Segundo o tribunal, citado no comunicado do Conselho Superior de Magistratura, o homem foi ouvido e manifestou “a sua aceitação em ser entregue” ao Estado requerente do mandado.

Já que o homem está em prisão preventiva, “foi homologada a aceitação da entrega, que só será efetuada quando deixar de interessar a prisão do requerido à ordem do processo de Setúbal”, esclareceu o Tribunal da Relação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Face aos contornos do caso, a execução do mandado de detenção europeu ficou circunscrita aos factos que não foram cometidos em território português”, disse o tribunal, embora sem referir o que motivou a emissão do mandado.

A agência Lusa procurou obter mais esclarecimentos sobre este caso, junto do Tribunal da Relação de Évora e do Conselho Superior de Magistratura, mas não obteve explicações adicionais até ao momento.

No passado dia 19 de maio, por volta das 19:00, dois irmãos menores franceses, de 4 e 5 anos, foram encontrados por um popular quando estavam sozinhos, a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal.

Transportavam uma mochila com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água e, de acordo com o que foi noticiado pelos meios de comunicação social, relataram que a mãe os vendou e lhes disse que iam fazer um jogo, altura em que os terá abandonado, partindo de carro com o companheiro.

Os dois suspeitos, a mãe de 41 anos e o padrasto de 55, foram detidos pela GNR no dia 21 de maio, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No dia seguinte, o juiz presidente do Tribunal Judicial de Setúbal, António José Fialho, esclareceu que os dois menores residiam com a mãe em França, estando os pais separados. O pai dispõe “de um direito de visita limitado e supervisionado”.

Mãe e padrasto estão em prisão preventiva e indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada e de exposição e abandono.

As duas crianças regressaram a França no dia 29 de maio, numa viagem organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas, tendo ficado “ao cuidado dos serviços do apoio social de Colmar”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Crianças abandonadas Irmãos franceses Padrasto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Há 9 min

Homicídio da menina de oito anos em Valpaços terá sido premeditado: "Tudo indica que será uma questão de vingança"

Há 27 min

Padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal vai continuar preso em Portugal

Há 34 min

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Há 2h e 22min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Hoje às 11:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

Ontem às 07:25

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Hoje às 07:30

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Hoje às 10:37

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58