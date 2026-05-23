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Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

Henrique Machado
Há 1h e 28min
Mãe e padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva - Lusa/RUI MINDERICO
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Imagens de um café na zona de Alcácer do Sal justificam a acusação do crime de ofensa à integridade física qualificada feita ao padrasto das crianças abandonadas. Foi filmado a agredir um dos menores. Mãe e padrasto de crianças estão em prisão preventiva

O crime de ofensa à integridade física qualificada que é imputado pelo Ministério Público ao francês Marc Ballagriga, além de exposição ou abandono, está consolidado pela análise de imagens de videovigilância de um café na zona de Alcácer do Sal em que o padrasto das duas crianças que mais tarde foram abandonadas surge a agredir uma delas, apuraram a TVI e a CNN Portugal. Mais concretamente, há imagens nítidas de um momento em que o francês, já com cadastro por crimes da mesma natureza, agarra com violência pelos braços um dos menores, de 4 anos. 

A investigação da GNR tem passado pela recolha de testemunhos na região de Alcácer onde os dois irmãos foram abandonados, antes e depois da detenção da mãe e do padrasto em Fátima, e surgiram moradores a afirmar que a família francesa fora vista a frequentar um café na zona. Os militares deslocaram-se ao estabelecimento e os proprietários cederam as imagens de videovigilância, que permitiram indiciar o suspeito por mais um dos crimes pelos quais ficou em prisão preventiva este sábado, tal como Marine, mãe das crianças. 

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De fora da indiciação está para já o crime de violência doméstica - para o preenchimento do qual será decisiva a inquirição para memória futura das duas crianças, na presença do juiz de instrução, algo que deverá acontecer nas próximas semanas. Continuam ambas aos cuidados de uma família de acolhimento na região de Setúbal.

Mãe e padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva

A mãe e o padrasto das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal, vão ficar em prisão preventiva. O juiz presidente do Tribunal de Setúbal, juiz desembargador António Fialho, revelou que os dois arguidos estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física agravada e exposição e abandono. Marine Rousseau, de 41 anos, e Marc Ballabriga, de 55, vão aguardar o desenvolvimento do processo na cadeia. Resta agora saber se o julgamento vai decorrer em Portugal, se em França.

Os dois arguido chegaram ao Tribunal de Setúbal pelas 09:45 para ouvirem as medidas de coação. Tinham estado a ser ouvidos até pouco depois da meia-noite de sexta-feira. A CNN Portugal sabe que a mãe optou por não falar e apenas o padrasto prestou declarações. 

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Os dois arguidos foram detidos pela GNR na quinta-feira, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Na terça-feira, por volta das 19:00, os dois irmãos foram encontrados por um popular sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

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Temas: Crianças abandonadas Alcácer do sal Agressão Padrasto Marc Ballagriga
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