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"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo

CNN Portugal , TFR
Há 31 min
Mãe das crianças abandonadas em Alcácer do Sal (Pedro Castanheira e Cunha/Lusa)
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Empresária revelou também que os suspeitos conversavam frequentemente com quem entrava no café, tendo inclusive sido abordados por uma cliente que sabia falar francês

“Chegou um casal de imigrantes franceses aqui, sentaram-se nesta mesa, pediram um pequeno-almoço, um galão, uma chávena grande de café e bolos. Sentaram-se normalmente, sorridentes, tranquilamente, como se nada se tivesse passado.” O relato é de Izabel Santos, proprietária do restaurante onde a mãe e o padrasto suspeitos de abandonar duas crianças em Alcácer do Sal passaram várias horas antes de serem identificados e detidos pelas autoridades.

Em entrevista ao programa Dois às 10, da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) a proprietária do estabelecimento descreveu um ambiente aparentemente normal durante toda a manhã. Segundo contou, o casal chegou por volta das 09:00 e permaneceu no local até perto da tarde.

“As horas foram passando e eles continuaram aqui sentados, a brincar um com o outro”, confessou em exclusivo. Izabel Santos recorda ainda que o homem "estava com muita labuta no telémovel", enquanto a mulher escrevia repetidamente numa agenda ao mesmo tempo que "ia e vinha do carro". “Só sei que eles estavam calmamente, tranquilamente, sorridentes um com o outro e a brincar com todos os clientes que chegavam”, acrescentou.

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A empresária revelou também que os suspeitos conversavam frequentemente com quem entrava no café. Uma cliente que falava francês chegou mesmo a abordá-los para perguntar se eram da zona. “Ele [o padrasto] respondeu que não e perguntou-lhe onde morava. Ele respondeu: ‘Eu moro no mundo’”, contou ainda Izabel.

Marine Rousseau, a mãe dos dois irmãos, de 4 e 5 anos, abandonados e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, à saída da esquadra da GNR de Fátima para ser transportada para o Tribunal Judicial de Setúbal, onde será presente ao primeiro interrogatório, em Fátima, Ourém, 22 de maio de 2026. PEDRO CASTANHEIRA E CUNHA/LUSA

"Pensei: 'não perco nada, vou ligar à GNR'"

Outra testemunha, que preferiu não ser identificada, explicou que estava no café quando começou a desconfiar do casal. “A minha prima disse-me: ‘Será que são estes os franceses que andam à procura?’”, relatou.

A partir daí, decidiu apontar a matrícula do carro e contactar a GNR. “Pensei: 'não perco nada, vou ligar à GNR, conto a situação e depois logo se vê'”, afirmou. Pouco depois, segundo disse, as autoridades chegaram ao local, confirmaram a identidade do casal e efetuaram a detenção “sem resistência nenhuma”.

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O alerta para a GNR foi dado pelas 14:56 e os militares chegaram ao local cerca das 15:30 de forma discreta e à paisana. Após a identificação, o casal foi levado para o posto da GNR, onde passou a noite, tendo, esta sexta-feira, seguido para o Tribunal de Setúbal para conhecer as medidas de coação.

As duas crianças, de quatro e cinco anos de idade, foram encontradas ao final da tarde de terça-feira, depois de um homem ter dado por ambas sozinhas na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta. Tinham sido dadas como desaparecidas em França há dez dias.

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Temas: Crianças abandonadas Álcacer do Sal Franceses Testemunhas GNR

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