Criança de 9 anos morre após disparos em Setúbal no último dia do ano

Daniela Rodrigues
1 jan, 15:15
Ambulância do INEM (Getty)

Disparos terão ocorrido na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado por um familiar

Um menino de 9 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido, na quarta-feira à tarde, na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado por um familiar num bairro de Setúbal

Por volta das 17:00, os serviços de urgência do Hospital de São Bernardo receberam duas vítimas com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Mais tarde, foi confirmado o falecimento de uma das vítimas, uma criança de nove anos.

A TVI e CNN Portugal sabem que os disparos terão ocorrido no Bairro da Bela Vista. 

Segundo fontes policiais, o acidente ocorreu quando os dois menores estariam “a brincar com uma caçadeira” e a arma alegadamente encravou.

“Um adulto, familiar das vítimas, terá tentado revolver” o eventual problema da arma “e terá efetuado um disparo que atingiu as crianças”, adiantou fonte da PSP à Lusa.

A Polícia Judiciária foi contactada, deslocou-se ao local e está a investigar o caso.

Temas: Criança Tiros Bairro da bela vista Setúbal

