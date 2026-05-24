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Criança desorientada encontrada na Amadora com pulseira “Estou Aqui”

Daniela Costa Teixeira
Há 36 min
Crianças
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Destaca-se a pronta intervenção de um agente fora de serviço e a eficácia do programa “Estou Aqui” na proteção de crianças vulneráveis

Uma criança com incapacidade intelectual foi encontrada desorientada e perturbada na Pontinha, Amadora, na tarde deste domingo, tendo sido auxiliada por um elemento policial que se encontrava de folga.

A TVI e CNN Portugal sabem que a criança era portadora da pulseira do programa “Estou Aqui”, iniciativa que facilita a rápida identificação de menores desaparecidos ou perdidos. 

Após o contacto com as autoridades, elementos da Esquadra da Pontinha procederam ao encaminhamento da criança para uma casa de acolhimento, instituição da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde ficou em segurança e devidamente acompanhada.

Destaca-se a pronta intervenção do agente fora de serviço e a eficácia do programa “Estou Aqui” na proteção de crianças vulneráveis.

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Temas: Criança Sozinha Desorientada Pulseira Estou aqui
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