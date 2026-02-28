Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Está em estado grave
Um menino de três anos caiu de um terceiro andar, na tarde desta sábado em Vila Franca de Xira.
O alerta foi dado cerca das 14:40. À chegada dos meios de socorro, a criança encontrava-se em estado considerado grave, tendo sido transportada com urgência para o Hospital Vila Franca de Xira.
A TVI e CNN Portugal sabe que a criança estaria sozinha na habitação no momento da queda. As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.
A Guarda Nacional Republicana está a tomar conta da ocorrência.