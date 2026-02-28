Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Daniela Rodrigues
Há 1h e 25min
Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira em greve: “Há semanas que só trabalhamos”

Está em estado grave

Um menino de três anos caiu de um terceiro andar, na tarde desta sábado em Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado cerca das 14:40. À chegada dos meios de socorro, a criança encontrava-se em estado considerado grave, tendo sido transportada com urgência para o Hospital Vila Franca de Xira.

A TVI e CNN Portugal sabe que a criança estaria sozinha na habitação no momento da queda. As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.

A Guarda Nacional Republicana está a tomar conta da ocorrência.

