Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Agência Lusa , MFP
Há 47 min
Buscas no rio Douro (Estela Silva/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Criança foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico de Coimbra

Uma criança de oito anos foi retirada esta segunda-feira à tarde em estado crítico de uma praia fluvial no rio Mondego, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a criança estava na praia fluvial do Rebolim, na freguesia de Santo António dos Olivais, quando desapareceu no rio pouco antes das 14:00, tendo sido acionada uma equipa de busca aquática dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

A vítima foi resgatada por uma equipa de mergulhadores às 14:38, numa altura em que estavam a ser acionados mais meios para o local.

Após manobras de reanimação, a criança foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Criança Praia fluvial Rio Mondego Reanimação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

A1 cortada em Aveiro após aproximação das chamas

Há 13 min
13:27

Chamas muito perto de habitações na Guarda

Há 44 min

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Há 47 min

Suspeito de ter matado primo à facada detido em flagrante pela GNR

Há 1h e 15min
Mais País

Mais Lidas

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00

Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Ontem às 18:11

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

25 jul, 14:28

Foi homicídio ou doença? ADN traz novas pistas sobre um dos maiores mistérios dos Medici

Ontem às 16:00

Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Hoje às 12:25