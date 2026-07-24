Câmara de Almada está a desenvolver "todas as diligências" para apurar factos que culminaram na morte de bebé de 18 meses

Agência Lusa , MFP
Há 49 min
Crianças
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Autarca presta condolências à família, reconhecendo que o dia é de "profunda tristeza" para o concelho

A Câmara Municipal de Almada está a “desenvolver diligências para o apuramento dos factos” que culminaram na morte, na quinta-feira, de uma menina de 18 meses, esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura.

A informação é avançada numa mensagem da presidente do município, Inês de Medeiros, na sua página do Instagram.

“Não posso terminar este dia [quinta-feira] sem deixar uma palavra de profundo pesar e de solidariedade aos pais, à família e a todos os que hoje vivem a dor da perda desta bebé, em Almada”, afirma Inês de Medeiros, reconhecendo que “não há palavras que possam aliviar o sofrimento”.

“Hoje é um dia de profunda tristeza para o nosso concelho. A toda a família, deixo um abraço sentido e as mais sinceras condolências”, acrescenta a autarca socialista.

Inês de Medeiros adianta que “os serviços competentes [do município] encontram-se a acompanhar a situação e a desenvolver todas as diligências necessárias para o apuramento dos factos”.

Uma menina de 18 meses morreu na quinta-feira em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio “O mestre Cuco”.

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Como era habitual, na manhã de quinta-feira a menina foi recolhida na casa de familiares e transportada numa viatura ao serviço do colégio, mas não deu entrada na creche da instituição, na zona do Pragal.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da PSP disse que a menina terá ficado esquecida no interior de uma viatura estacionada perto de outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei, também em Almada, no distrito de Setúbal.

Durante todo o dia ninguém do colégio terá dado pela falta da menina, não obstante os familiares terem garantido a diversos órgãos de comunicação social que tinham o registo da entrega.

O alerta só foi dado quando a mãe se preparava para levar a menina de volta para casa, tendo sido informada na altura de que filha não tinha dado entrada na creche.

A menina viria a ser encontrada pouco tempo depois, já inanimada, no interior da viatura onde terá permanecido cerca de sete horas. As manobras de reanimação de nada valeram, tendo o óbito sido declarado no local.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

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