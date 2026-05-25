Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Daniela Rodrigues
Há 51 min
INEM
Criança teria problemas cardíacos e sentiu-se mal

Uma criança de seis anos morreu, na manhã desta segunda-feira, na Escola Básica da Quinta de São João, na Arrentela, concelho do Seixal.

O aluno terá chegado ao estabelecimento de ensino queixando-se de cansaço e sono. A auxiliar da escola encaminhou a criança para descansar, mas cerca das 10:00, ao tentar acordá-la, verificou que o menino se encontrava inanimado e com o corpo frio.

O alerta foi dado de imediato para o 112. Para o local foram mobilizados meios de socorro, incluindo a VMER de Almada, que acabou por confirmar o óbito.

Fontes no local indicam que a criança tinha antecedentes cardíacos e já teria sido submetida a uma intervenção cirúrgica aos oito meses de idade.

O corpo foi posteriormente encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, por indicação do Ministério Público.

As circunstâncias da morte estão a ser analisadas.

