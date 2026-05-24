As nossas crenças podem prolongar ou encurtar o número de anos que vivemos

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ENTREVISTA || O autor de bestsellers, Nir Eyal lembra que uma investigadora da Universidade de Yale descobriu que as pessoas que têm uma visão positiva sobre o envelhecimento vivem, em média, mais sete anos e meio do que aquelas que não a têm.

Nir Eyal começou a sentir palpitações cardíacas, boca seca e axilas suadas sempre que estava prestes a falar perante uma grande multidão.

O autor de bestsellers dizia a si mesmo que tinha a certeza de que iria sair-se mal e arruinar a sua carreira — por isso, provavelmente deveria limitar-se a procurar um diagnóstico para a sua ansiedade e tomar um comprimido, diz.

Por fim, Eyal, que tem muitos compromissos como orador, percebeu que essas crenças não o estavam a ajudar e mudou a sua própria narrativa.

“Agora digo a mim mesmo: ‘Estou ansioso, fantástico! Isso significa que vou sair-me muito melhor, porque o meu coração a bater forte no peito, está a enviar mais oxigénio para o meu cérebro, para que eu possa fazer a melhor apresentação possível.’”

Como Eyal escreve no seu novo livro “Beyond Belief: The Science-Backed Way to Stop Limiting Yourself and Achieve Breakthrough Results” (Para além da crença: a forma cientificamente comprovada de deixar de se limitar e alcançar resultados revolucionários), as suposições que temos sobre nós próprios e sobre os outros “moldam o que vemos, como nos sentimos e o que fazemos”.

No seu novo livro "Beyond Belief", Nir Eyal sugere que se revisite as nossas crenças se elas estiverem a limitar o nosso potencial. foto Theresa Olesen/Portfolio/Penguin Random House

Se as suas crenças estão a limitar o seu potencial, pode reavaliá-las para que o ajudem a alcançar os seus objetivos e até a envelhecer melhor e, possivelmente, a viver mais tempo. Numa entrevista à CNN, Eyal partilha como a transformação das suas próprias crenças tem o poder de mudar tudo.

Esta entrevista foi ligeiramente editada e resumida para maior clareza.

Comecemos por traçar as diferenças entre crenças, fé e factos.

Os factos são objetivos — verdades que são verdadeiras, quer se acredite nelas ou não. A fé, por outro lado, é algo que não requer provas para se tornar uma convicção. As crenças situam-se algures entre os dois. As crenças não são factos – são convicções abertas a revisão com base em novas provas.

Como podem as nossas crenças acrescentar anos à nossa vida?

Uma investigadora da Universidade de Yale descobriu que as pessoas que têm uma visão positiva sobre o envelhecimento vivem, em média, mais 7 anos e meio do que aquelas que não a têm.

Como é que isso acontece? Como é que isso pode ser? Uma visão positiva do envelhecimento pode ser algo como acreditar que o crescimento é possível em qualquer idade, por oposição a uma visão negativa do envelhecimento que envolve um declínio inevitável. Qual delas é verdadeira? Ambas são verdadeiras.

A crença em si não é o que altera a sua biologia. É apenas o primeiro passo. O que acontece a alguém quando acredita que o crescimento é possível em qualquer idade, em comparação com outra pessoa que diz “O envelhecimento implica um declínio inevitável”? Como se comporta a pessoa que diz “Estou a ter um lapso de memória”? Comporta-se como alguém idoso. Portanto, afinal não é magia. As suas crenças tornam-se a sua biologia através do comportamento.

Quando acredita que pode adaptar-se e crescer com a idade, pode fazer mais exercício e, por isso, desenvolver mais força física e capacidade. A mesma investigadora de Yale, Becca Levy, demonstrou que as pessoas com crenças positivas sobre o envelhecimento apresentam um melhor desempenho da memória e um declínio cognitivo mais lento, em comparação com aquelas que têm visões negativas.

E acrescentar 7 anos e meio à sua vida é incrível. É mais do que o efeito de deixar de fumar e fazer exercício.

Num dos capítulos do seu livro, aborda a forma como a oração funciona. Trata-se de um livro religioso?

Não é um livro religioso, mas sim um livro sobre rituais. Quando estava a fazer pesquisa sobre o poder das crenças, deparei-me com estudos sobre placebos, nocebos e vários outros fenómenos. Um nocebo é o oposto de um placebo, em que surgem sintomas adversos como resultado de uma expectativa negativa. O aspeto que não pude ignorar na literatura científica foi o quão poderosa é a oração.

A literatura é bastante conclusiva quanto ao facto de que a oração funciona — não necessariamente que todas as orações sejam atendidas, mas que as pessoas que rezam vivem mais tempo, são mais felizes, ganham mais dinheiro e contribuem mais para a sua comunidade. Elas obtêm todo o tipo de benefícios da oração. A oração parece ter este efeito psicologicamente protetor ao qual todos podemos ter acesso. A oração é incrivelmente útil, mesmo que não tenhamos a certeza sobre a quem estamos a rezar ou se existe algum tipo de ser sobrenatural.

Eu costumava falar com Deus quando era criança. Mas, a certa altura da vida adulta, a oração começou a parecer-me inútil. Pensei: “A oração não faz sentido.” No entanto, assim que tive novas provas, mudei a minha perspetiva e passei a acreditar que, na verdade, a oração é incrivelmente útil. Por isso agora rezo. É algo que melhorou bastante a minha vida.

Entrevistei cinco líderes religiosos para o meu livro, a fim de recolher práticas que considero que qualquer pessoa pode utilizar, quer tenha uma tradição religiosa ou não. Um deles foi o rabino Mordechai Abergel, que conheci na Sinagoga Maghain Aboth, em Singapura, numa sala de estudo repleta, do chão ao teto, de textos antigos. Quando perguntei se alguém poderia rezar sem ter certezas sobre Deus, ele encolheu os ombros e disse: “Sim, claro”. Depois, referiu-se a um princípio da tradição judaica – a prática vem antes da compreensão. “Queres mudar-te? Começa por agir.” A lição é: não precisas de acreditar primeiro. Ages, e a compreensão vem a seguir.

Considera a escolha de uma crença uma decisão estratégica e afirma que o seu livro é uma “rejeição veemente do pensamento mágico”. Porquê?

O que o pensamento mágico e o ‘manifesting’ nos dizem é: “O que é que queres? Visualiza-o e, depois, o universo trará isso até ti”. Mas isso não é verdade.

A manifestação e o pensamento mágico omitem um passo muito importante: preparar-se para a dor. É maravilhoso ter objetivos. Devemos, sem dúvida, ter objetivos. Aquilo para que tens de te preparar é o que farás quando sentires o desconforto que se interpõe no teu caminho. Pare de visualizar o resultado e, em vez disso, prepare-se para a dor.

A investigadora Gabriele Oettingen estudou isto com alunos que visualizavam ter sucesso nos exames. Aqueles que apenas imaginavam o sucesso — sem planear os obstáculos que se avizinhavam — acabaram por estudar menos e tiveram um desempenho pior. A euforia mental da fantasia funcionou como um falso sinal de que o objetivo já tinha sido alcançado, esgotando a motivação para realmente o perseguir. A solução não é deixar de ter objetivos. É aliar a sua visão a um olhar lúcido sobre o que se irá interpor no caminho. Oettingen chama a isto “contraste mental”, que funciona porque o seu cérebro começa a associar os obstáculos às soluções, em vez de os tratar como motivos para desistir.

Porque é que é tão difícil mudar as nossas próprias crenças e as crenças dos outros?

Voltando aos factos — essas verdades objetivas que são reais, quer se acredite nelas ou não —, muito poucas das nossas decisões na vida se baseiam em factos. Baseiam-se em previsões do que vai acontecer e, por isso, não podem ser factos.

Devo casar com esta pessoa que não conheço? Devo aceitar este emprego? Devo mudar-me para esta cidade? Devo comprar este produto? São factos? Não, são crenças. E é por isso que é tão importante encarar essas crenças com leveza, ao contrário do que quase todos nós fazemos quase sempre — agarramo-nos às nossas crenças. As nossas crenças funcionam como filtros perceptivos — vemos literalmente mais daquilo em que já acreditamos e ignoramos o resto.

Se alguém desafia as nossas crenças, achamos que essa pessoa é rude por fazê-lo. Mas, na verdade, o que ela pode estar a fazer é mostrar-nos uma versão mais precisa da realidade, o que é maravilhoso. Está a forçar-nos a olhar para evidências que temos ignorado inconscientemente. Estudos sobre o que os psicólogos chamam de “desconfirmação” mostram que é exatamente assim que nos libertamos do viés da confirmação. Sem esse desafio, continuamos a reforçar os mesmos modelos mentais, mesmo quando eles estão a trabalhar contra nós. A pessoa que nos contraria não está a ser rude — está a oferecer-nos acesso a uma imagem mais completa da realidade. Isso é uma dádiva.

É claro que é muito difícil para nós mudarmos as nossas convicções. Não gostamos de mudar as nossas convicções porque elas nos dão segurança. Assim, em vez de nos aventurarmos no desconhecido e assumirmos riscos, a nossa tendência natural é sempre refugiarmo-nos no que conhecemos, no que já fizemos antes. No que diz respeito às nossas convicções, agarramo-nos totalmente ao que funcionou naquela ocasião — mesmo que já não esteja a funcionar.

Fiz isso durante 30 anos com dietas. Cada novo plano — baixo em gordura, vegetariano, cetogénico, jejum intermitente — funcionava no início. Por isso, agarrava-me a ele, pregava-o a quem quisesse ouvir, convencido de que tinha finalmente encontrado a resposta. Até que deixou de funcionar. Então, abandonava-o completamente e agarrava na próxima solução. Nunca me ocorreu que o problema não era a dieta — era a minha crença de “tudo ou nada” de que uma abordagem tinha de funcionar para sempre. No momento em que atualizei essa crença, o ciclo de iô-iô finalmente parou.

De que forma é que a pesquisa para este livro levou a mudanças nas suas convicções e na sua própria vida?

Mudou a minha vida de tantas maneiras. Escrevi este livro porque precisava de saber por que razão, tantas vezes, sabia o que fazer, mas não o fazia. Acho que foi esse processo de experimentar constantemente novas crenças que adotei que me ajudou a descobrir quais funcionam para mim.

O meu avanço na dieta não foi encontrar a dieta perfeita. Foi perceber que o que realmente fazia a diferença não eram as regras específicas — era a convicção de que o esforço diário consistente era o que importava. Assim que troquei o meu pensamento de “tudo ou nada” por essa crença mais flexível, o ciclo iô-iô finalmente quebrou.

Terry Ward é um jornalista freelancer e escritor de viagens que vive em Tampa, na Flórida, e acredita que o melhor ainda está para vir.