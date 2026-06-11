Euribor sobe nos três prazos e taxa a três meses atinge máximo desde março de 2025

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 6min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)
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Mercado prevê que o BCE subirá juros pela primeira vez em quase três anos

A Euribor subiu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses face a quarta-feira, tendo atingido no prazo mais curto um máximo desde março de 2025.

Com as alterações desta quinta-feira, a taxa a três meses, que subiu para 2,401%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,617%) e 12 meses (2,846%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,617%, mais 0,025 pontos do que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor cresceu hoje para 2,846%, mais 0,005 pontos do que na véspera.

Já a Euribor a três meses avançou e fixando-se em 2,401%, mais 0,004 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde 21 de março de 2025.

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A reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) termina esta quinta-feira e é a terceira depois do início da guerra com o Irão, e o mercado prevê que a entidade suba as taxas diretoras pela primeira vez em quase três anos.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

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