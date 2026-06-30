Crédito à habitação: Euribor sobe a três e seis meses em junho

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As novas médias mensais já foram divulgadas e trazem mudanças nas taxas de referência

A média mensal da taxa Euribor, elemento essencial para o cálculo da maioria das prestações no crédito à habitação com componente variável, subiu em junho a três e seis meses, mas desceu a 12 meses.

Com as variações desta terça-feira, a média mensal da Euribor a seis meses ao longo de junho avançou 0,060 pontos percentuais face a maio, subindo para 2,596%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

Já a Euribor a 12 meses teve uma descida de 0,006 pontos face a maio, recuando para 2,798%.

A três meses, esta taxa teve o maior aumento, ao subir 0,113 pontos, fechando o mês com um valor médio de 2,339%.

Esta terça-feira, e face à véspera, a Euribor subiu a três meses e desceu a seis e 12 meses.

No prazo mais curto, a subida face a segunda-feira foi de 0,007 pontos, para 2,324%.

Na taxa Euribor a seis meses houve uma descida de 0,027 pontos em relação à véspera, para 2,568%, enquanto no prazo mais longo a descida foi de 2,732% para 2,728%.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.