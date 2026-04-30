Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Vítor Costa
Há 1h e 17min
Christine Lagarde - Banco Central Europeu

As pressões inflacionistas na Zona Euro geraram a convicção de que as taxas de juro de referência vão voltar a aumentar este ano. Já as taxas Euribor, depois de terem subido em março, voltaram a subir em abril, o que levará a uma inevitável subida na prestação a pagar ao banco em maio. Confira o seu caso

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estreito de Ormuz bloqueado. Preços do petróleo com uma subida de cerca de 60% em dois meses. Preços dos combustíveis a disparar e a afetar os restantes setores da economia. Taxa de inflação a acelerar para valores acima da meta de 2%. Taxas Euribor a subir em todos os prazos. Prestação da casa a pagar ao banco a subir.

Em poucas linhas é este o cenário económico desde que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel decidiram atacar o Irão no final de fevereiro. Mas se esta é a informação disponível enquanto este texto estava a ser escrito, esta quinta-feira saber-se-á um pouco mais sobre as reais consequências financeiras do conflito. A começar pelos dados de inflação em Portugal referentes a abril, que serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística pelas 09:30. Pouco depois será a vez do Eurostat divulgar os mesmos dados para o conjunto da Zona Euro. E horas mais tarde, pelas 13:15, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) comunicar qual a sua decisão relativamente às taxas de juro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nos mercados, a convicção que existe é de que a instituição liderada por Christine Lagarde irá subir taxas de juro pelo menos duas vezes até ao final do ano. Mas um conjunto de economistas inquiridos pela agência Reuters afastam a hipótese de que se verifique uma subida de juros na reunião desta quinta-feira, e aparecem divididos em relação ao futuro.

Num total de 85 economistas inquiridos por aquela agência de notícias, entre 17 e 23 de abril, 84 previram que o BCE manteria a sua taxa de depósito nos 2%. Em relação ao futuro, mais de metade — 44 — previu uma subida dos juros em junho, para 2,25%, enquanto 40 não esperavam qualquer alteração.

Independentemente da decisão que irá ser tomada, o BCE está pressionado a subir taxas de juro. Primeiro, porque a taxa de inflação em março já acelerou para 2,6%, acima do valor de referência de 2%, depois, porque existe a convicção de que os membros do Conselho de Governadores do BCE não querem ser alvo de novas críticas, como em 2011, quando foram acusados de ter reagido muito tarde à aceleração da inflação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O BCE tentará evitar uma repetição de 2011. Precisam de ter alguma clareza de que, sempre que aumentarem as taxas, não terão de reverter essa decisão rapidamente. E essa é uma razão para agir em junho, em vez de abril”, explicava Ruben Segura-Cayuela, diretor de investigação económica europeia do Bank of America, citado pela Reuters.

Ainda assim, segundo o mesmo responsável, ainda há a hipótese de o BCE não subir taxas de juro. Mas se tal acontecer, pode não ser pelas melhores razões, mas sim porque a atual instabilidade pode estar a provocar um dano tal na atividade económica que uma subida das taxas de juro iria penalizar ainda mais essa atividade. E também neste aspeto esta quinta-feira pode ser determinante uma vez que também são divulgadas as primeiras estimativas sobre o andamento da economia no primeiro trimestre, quer em Portugal, quer na Zona Euro.

“Ainda existe um cenário em que o BCE ignora o choque... O risco é que a atividade reaja de forma um pouco mais negativa do que esperamos. Isso poderá criar incentivos adicionais para adiar os aumentos. E, uma vez que se adiam os aumentos, a certa altura, poderá decidir-se não os fazer de todo”, sublinhava o mesmo responsável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mesmo que o BCE não suba juros esta quinta-feira, certo é que as taxas Euribor voltaram a aumentar em abril depois de o mesmo já ter acontecido em março.

A consequência é quase imediata e quem tenha contratos de crédito à habitação a ser revisto em maio já irá sentir uma subida da prestação a pagar ao banco. Para um contrato indexado à Euribor 6 meses, por exemplo, num empréstimo de 200 mil euros, com um spread de 1% (margem do banco) a subida da prestação será de 34,53 euros. Para o mesmo exemplo, mas num contrato indexado à Euribor 12 meses, a subida será de 61,58 euros.

Confira o seu caso:

 

Como vai evoluir a prestação da casa em maio

Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de abril até dia 29

 

EURIBOR 3 MESES

  Empréstimo de 50 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 243,90  
Agosto 258,39 14,49
Setembro 267,23 8,84
Fevereiro de 2024 265,94 -1,29
Maio 264,76 -1,19
Agosto 258,90 -5,86
Setembro 244,14 -14,77
Fevereiro de 2025 231,40 -12,73
Maio 219,33 -12,07
Agosto 212,57 -6,77
Setembro 213,79 1,22
Fevereiro de 2026 213,63 -0,15
Maio 217,30 3,67

 

  Empréstimo de 100 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 487,79  
Agosto 516,77 28,98
Setembro 534,46 17,69
Fevereiro de 2024 531,89 -2,57
Maio 529,51 -2,37
Agosto 517,80 -11,71
Setembro 488,27 -29,53
Fevereiro de 2025 462,81 -25,46
Maio 438,67 -24,14
Agosto 425,14 -13,53
Setembro 427,57 2,43
Fevereiro de 2026 427,27 -0,30
Maio 434,60 7,33

 

  Empréstimo de 150 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 731,69  
Agosto 775,16 43,47
Setembro 801,69 26,53
Fevereiro de 2024 797,83 -3,86
Maio 794,27 -3,56
Agosto 776,71 -17,57
Setembro 732,41 -44,30
Fevereiro de 2025 694,21 -38,20
Maio 658,00 -36,21
Agosto 637,71 -20,30
Setembro 641,36 3,65
Fevereiro de 2026 640,90 -0,45
Maio 651,90 11,00

 

  Empréstimo de 200 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 975,58  
Agosto 1 033,54 57,96
Setembro 1 068,92 35,37
Fevereiro de 2024 1 063,77 -5,14
Maio 1 059,03 -4,74
Agosto 1 035,61 -23,42
Setembro 976,55 -59,06
Fevereiro de 2025 925,62 -50,93
Maio 877,33 -48,28
Agosto 850,27 -27,06
Setembro 855,14 4,87
Fevereiro de 2026 854,54 -0,60
Maio 869,20 14,66

 

EURIBOR 6 MESES

 

  Empréstimo de 50 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 253,82  
Novembro 271,71 17,89
Maio de 2024 263,46 -8,25
Novembro 239,63 -23,83
Maio de 2025 218,23 -21,41
Novembro 215,72 -2,51
Maio de 2026 224,35 8,63

 

  Empréstimo de 100 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 507,64  
Novembro 543,42 35,79
Maio de 2024 526,92 -16,50
Novembro 479,27 -47,66
Maio de 2025 436,46 -42,81
Novembro 431,43 -5,02
Maio de 2026 448,70 17,26

 

  Empréstimo de 150 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 761,45  
Novembro 815,13 53,68
Maio de 2024 790,39 -24,75
Novembro 718,90 -71,49
Maio de 2025 654,68 -64,22
Novembro 647,15 -7,53
Maio de 2026 673,04 25,90

 

  Empréstimo de 200 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 1 015,27  
Novembro 1 086,85 71,57
Maio de 2024 1 053,85 -33,00
Novembro 958,53 -95,32
Maio de 2025 872,91 -85,62
Novembro 862,86 -10,05
Maio de 2026 897,39 34,53

 

EURIBOR 12 MESES

 

  Empréstimo de 50 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 261,03  
Maio de 2024 259,45 -1,59
Maio de 2025 216,85 -42,60
Maio de 2026 232,24 15,39

 

  Empréstimo de 100 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 522,07  
Maio de 2024 518,90 -3,17
Maio de 2025 433,70 -85,20
Maio de 2026 464,49 30,79

 

  Empréstimo de 150 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 783,10  
Maio de 2024 778,35 -4,76
Maio de 2025 650,55 -127,80
Maio de 2026 696,73 46,18

 

  Empréstimo de 200 mil euros
  Pagava Evolução
Maio de 2023 1 044,14  
Maio de 2024 1 037,79 -6,35
Maio de 2025 867,40 -170,40
Maio de 2026 928,98 61,58

 

NOTA 1 | Como foram feitos os cálculos

Os cálculos partem do princípio de que há três anos o capital em dívida era de 50, 100, 150 ou 200 mil euros, consoante o exemplo, e que o prazo de pagamento era de 30 anos, com um spread (margem do banco) de 1%. A partir desse ponto, a cada revisão do contrato, aplica-se a taxa de juro correspondente e diminui o montante em dívida e o prazo de pagamento do crédito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

NOTA 2 | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).

Temas: Crédito à habitação Taxas de Juro Taxas Euribor Prestação da casa Subida dos juros
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Há 1h e 17min

Doentes com cancro podem recuperar dinheiro perdido no IRS durante cinco anos

27 abr, 08:57
01:08

Governo reduz desconto do imposto sobre o gasóleo

25 abr, 13:10
02:13

Polígrafo. Reformas de emigrantes em Portugal são taxadas em 53%?

24 abr, 22:50
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

28 abr, 14:29

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

28 abr, 12:15

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP é uma "jogada política" que "pode travar a subida de preços do petróleo"

Ontem às 07:00

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Nem tanques, nem mísseis em Moscovo. Putin receia ataque da Ucrânia e 'encolhe' desfile do Dia da Vitória

Ontem às 21:02

Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

Ontem às 11:49