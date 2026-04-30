Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Há 1h e 17min

As pressões inflacionistas na Zona Euro geraram a convicção de que as taxas de juro de referência vão voltar a aumentar este ano. Já as taxas Euribor, depois de terem subido em março, voltaram a subir em abril, o que levará a uma inevitável subida na prestação a pagar ao banco em maio. Confira o seu caso

Estreito de Ormuz bloqueado. Preços do petróleo com uma subida de cerca de 60% em dois meses. Preços dos combustíveis a disparar e a afetar os restantes setores da economia. Taxa de inflação a acelerar para valores acima da meta de 2%. Taxas Euribor a subir em todos os prazos. Prestação da casa a pagar ao banco a subir.

Em poucas linhas é este o cenário económico desde que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel decidiram atacar o Irão no final de fevereiro. Mas se esta é a informação disponível enquanto este texto estava a ser escrito, esta quinta-feira saber-se-á um pouco mais sobre as reais consequências financeiras do conflito. A começar pelos dados de inflação em Portugal referentes a abril, que serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística pelas 09:30. Pouco depois será a vez do Eurostat divulgar os mesmos dados para o conjunto da Zona Euro. E horas mais tarde, pelas 13:15, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) comunicar qual a sua decisão relativamente às taxas de juro.

Nos mercados, a convicção que existe é de que a instituição liderada por Christine Lagarde irá subir taxas de juro pelo menos duas vezes até ao final do ano. Mas um conjunto de economistas inquiridos pela agência Reuters afastam a hipótese de que se verifique uma subida de juros na reunião desta quinta-feira, e aparecem divididos em relação ao futuro.

Num total de 85 economistas inquiridos por aquela agência de notícias, entre 17 e 23 de abril, 84 previram que o BCE manteria a sua taxa de depósito nos 2%. Em relação ao futuro, mais de metade — 44 — previu uma subida dos juros em junho, para 2,25%, enquanto 40 não esperavam qualquer alteração.

Independentemente da decisão que irá ser tomada, o BCE está pressionado a subir taxas de juro. Primeiro, porque a taxa de inflação em março já acelerou para 2,6%, acima do valor de referência de 2%, depois, porque existe a convicção de que os membros do Conselho de Governadores do BCE não querem ser alvo de novas críticas, como em 2011, quando foram acusados de ter reagido muito tarde à aceleração da inflação.

“O BCE tentará evitar uma repetição de 2011. Precisam de ter alguma clareza de que, sempre que aumentarem as taxas, não terão de reverter essa decisão rapidamente. E essa é uma razão para agir em junho, em vez de abril”, explicava Ruben Segura-Cayuela, diretor de investigação económica europeia do Bank of America, citado pela Reuters.

Ainda assim, segundo o mesmo responsável, ainda há a hipótese de o BCE não subir taxas de juro. Mas se tal acontecer, pode não ser pelas melhores razões, mas sim porque a atual instabilidade pode estar a provocar um dano tal na atividade económica que uma subida das taxas de juro iria penalizar ainda mais essa atividade. E também neste aspeto esta quinta-feira pode ser determinante uma vez que também são divulgadas as primeiras estimativas sobre o andamento da economia no primeiro trimestre, quer em Portugal, quer na Zona Euro.

“Ainda existe um cenário em que o BCE ignora o choque... O risco é que a atividade reaja de forma um pouco mais negativa do que esperamos. Isso poderá criar incentivos adicionais para adiar os aumentos. E, uma vez que se adiam os aumentos, a certa altura, poderá decidir-se não os fazer de todo”, sublinhava o mesmo responsável.

Mesmo que o BCE não suba juros esta quinta-feira, certo é que as taxas Euribor voltaram a aumentar em abril depois de o mesmo já ter acontecido em março.

A consequência é quase imediata e quem tenha contratos de crédito à habitação a ser revisto em maio já irá sentir uma subida da prestação a pagar ao banco. Para um contrato indexado à Euribor 6 meses, por exemplo, num empréstimo de 200 mil euros, com um spread de 1% (margem do banco) a subida da prestação será de 34,53 euros. Para o mesmo exemplo, mas num contrato indexado à Euribor 12 meses, a subida será de 61,58 euros.

Confira o seu caso:

Como vai evoluir a prestação da casa em maio

Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de abril até dia 29

EURIBOR 3 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 243,90 Agosto 258,39 14,49 Setembro 267,23 8,84 Fevereiro de 2024 265,94 -1,29 Maio 264,76 -1,19 Agosto 258,90 -5,86 Setembro 244,14 -14,77 Fevereiro de 2025 231,40 -12,73 Maio 219,33 -12,07 Agosto 212,57 -6,77 Setembro 213,79 1,22 Fevereiro de 2026 213,63 -0,15 Maio 217,30 3,67

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 487,79 Agosto 516,77 28,98 Setembro 534,46 17,69 Fevereiro de 2024 531,89 -2,57 Maio 529,51 -2,37 Agosto 517,80 -11,71 Setembro 488,27 -29,53 Fevereiro de 2025 462,81 -25,46 Maio 438,67 -24,14 Agosto 425,14 -13,53 Setembro 427,57 2,43 Fevereiro de 2026 427,27 -0,30 Maio 434,60 7,33

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 731,69 Agosto 775,16 43,47 Setembro 801,69 26,53 Fevereiro de 2024 797,83 -3,86 Maio 794,27 -3,56 Agosto 776,71 -17,57 Setembro 732,41 -44,30 Fevereiro de 2025 694,21 -38,20 Maio 658,00 -36,21 Agosto 637,71 -20,30 Setembro 641,36 3,65 Fevereiro de 2026 640,90 -0,45 Maio 651,90 11,00

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 975,58 Agosto 1 033,54 57,96 Setembro 1 068,92 35,37 Fevereiro de 2024 1 063,77 -5,14 Maio 1 059,03 -4,74 Agosto 1 035,61 -23,42 Setembro 976,55 -59,06 Fevereiro de 2025 925,62 -50,93 Maio 877,33 -48,28 Agosto 850,27 -27,06 Setembro 855,14 4,87 Fevereiro de 2026 854,54 -0,60 Maio 869,20 14,66

EURIBOR 6 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 253,82 Novembro 271,71 17,89 Maio de 2024 263,46 -8,25 Novembro 239,63 -23,83 Maio de 2025 218,23 -21,41 Novembro 215,72 -2,51 Maio de 2026 224,35 8,63

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 507,64 Novembro 543,42 35,79 Maio de 2024 526,92 -16,50 Novembro 479,27 -47,66 Maio de 2025 436,46 -42,81 Novembro 431,43 -5,02 Maio de 2026 448,70 17,26

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 761,45 Novembro 815,13 53,68 Maio de 2024 790,39 -24,75 Novembro 718,90 -71,49 Maio de 2025 654,68 -64,22 Novembro 647,15 -7,53 Maio de 2026 673,04 25,90

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 1 015,27 Novembro 1 086,85 71,57 Maio de 2024 1 053,85 -33,00 Novembro 958,53 -95,32 Maio de 2025 872,91 -85,62 Novembro 862,86 -10,05 Maio de 2026 897,39 34,53

EURIBOR 12 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 261,03 Maio de 2024 259,45 -1,59 Maio de 2025 216,85 -42,60 Maio de 2026 232,24 15,39

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 522,07 Maio de 2024 518,90 -3,17 Maio de 2025 433,70 -85,20 Maio de 2026 464,49 30,79

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 783,10 Maio de 2024 778,35 -4,76 Maio de 2025 650,55 -127,80 Maio de 2026 696,73 46,18

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Maio de 2023 1 044,14 Maio de 2024 1 037,79 -6,35 Maio de 2025 867,40 -170,40 Maio de 2026 928,98 61,58

NOTA 1 | Como foram feitos os cálculos

Os cálculos partem do princípio de que há três anos o capital em dívida era de 50, 100, 150 ou 200 mil euros, consoante o exemplo, e que o prazo de pagamento era de 30 anos, com um spread (margem do banco) de 1%. A partir desse ponto, a cada revisão do contrato, aplica-se a taxa de juro correspondente e diminui o montante em dívida e o prazo de pagamento do crédito.

NOTA 2 | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).