Taxa de juro no crédito à habitação cai em maio

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Já a prestação média foi de 405 euros, 1 euro acima do mês anterior e mais 10 euros que em maio de 2025

A taxa de juro implícita dos contratos de crédito à habitação caiu em maio para 3,065%, face a 3,077% no mês anterior, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,833% em abril para 2,820% em maio, uma redução de 1,3 pontos base.

No destino de financiamento “aquisição de habitação”, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 3,061% (-1,3 p.b. face a abril).

Já a prestação média foi de 405 euros, 1 euro acima do mês anterior e mais 10 euros que em maio de 2025, enquanto nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação diminuiu 10 euros, para 692 euros, verificando-se uma subida de 8,0% em termos homólogos.

Em maio, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 643 euros, atingindo 78.257 euros. Já para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi 175.805 euros, menos 1.252 euros que no mês anterior.