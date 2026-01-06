Renegociações de crédito à habitação recuam em novembro para 414 milhões de euros

6 jan, 15:26

É a primeira queda em cadeia desde junho

As renegociações de crédito à habitação desceram em novembro para 414 milhões de euros, na primeira queda em cadeia desde junho, segundo dados publicados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do regulador bancário, em novembro do ano passado foram renegociados contratos de crédito à habitação no valor de 414 milhões de euros, menos 118 milhões de euros do que em outubro e que comparam 526 milhões de euros no mesmo mês de 2024.

As renegociações de crédito à habitação foram, aliás, o principal fator para a redução em cadeia do valor global das renegociações, que recuaram 127 milhões de euros para 437 milhões de euros.

No total, as novas operações de empréstimo, que incluem créditos totalmente novos e contratos renegociados, totalizaram 3.335 milhões de euros, menos 329 milhões de euros do que em outubro.

Desde montante, os novos contratos a particulares representaram 2.898 milhões de euros, recuando 201 milhões de euros face a outubro.

Apenas no crédito à habitação, os novos contratos representaram 2.058 milhões de euros, menos 110 milhões de euros do que no mês anterior.

O BdP acrescenta que, em outubro, os jovens até aos 35 anos representaram 62% do montante total de novos contratos para habitação própria permanente, mais um ponto percentual do que em outubro.

Nos empréstimos ao consumo, o montante de novos contratos recuou para 573 milhões de euros, contra 643 milhões de euros no mês anterior e 551 milhões de euros no mesmo mês do ano anterior.

Em novembro, a taxa de juro média para novas operações de empréstimo ao consumo baixou 0,23 pontos percentuais face a outubro, para 8,63%, enquanto nos empréstimos para outros fins houve uma redução de 0,08 pontos percentuais, para 3,40%.

Entre as empresas, as novas operações de empréstimos somaram 2.231 milhões de euros, menos 335 milhões de euros do que em outubro.

“Esta evolução refletiu a diminuição do montante de novos contratos (menos 327 milhões de euros) e de contratos renegociados (menos oito milhões de euros)”, refere o BdP.

Para as empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos recuou 0,01 pontos percentuais face a outubro, para 3,66%, e 0,8 pontos percentuais em termos homólogos para 3,66%