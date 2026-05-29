Prestação da casa volta a subir em junho e penaliza famílias com crédito à habitação

A subida das taxas de juro por parte do BCE na próxima reunião de junho já é dada como certa, mesmo que o conflito no médio oriente terminasse. Quem tiver o seu crédito à habitação a ser revisto no próximo mês vai sentir um aumento da prestação a pagar ao banco. Confira o seu caso
As taxas Euribor voltaram a registar uma forte aceleração em maio o que irá levar a uma subida nas prestações a pagar aos bancos para quem tenha os seus contratos a ser revistos em junho. A subida das taxas Euribor verificou-se em todos os prazos e houve mesmo uma aceleração desta subida face a abril, quando se comparam as taxas registadas nos meses que servem de base à revisão dos contratos.
As subidas das taxas Euribor resultam da convicção de que o Banco Central Europeu (BCE) irá subir as taxas de juro já na sua próxima reunião, a realizar a 11 de junho, para fazer face à subida da taxa de inflação na zona euro. Os dados do crescimento dos preços em abril, os últimos conhecidos, colocam a taxa de inflação na zona euro nos 3%, bem acima do valor de referência de 2% que constitui o objetivo do BCE para a estabilidade dos preços. E apesar de os dados da inflação de maio para a zona euro apenas serem conhecidos na próxima semana, a subida de juros por parte do BCE é já dada como adquirida. Esta semana, numa entrevista à agência Reuters, Isabel Schnabel, membro do Conselho de governadores do BCE afirmou que as taxas deverão subir, mesmo que as negociações de paz em curso com o Irão resultem num acordo, uma vez que o conflito se tem prolongado muito mais do que o previsto e os elevados preços da energia estão a repercutir-se na economia em geral. "Dada a magnitude e a persistência do choque atual, na minha opinião, ignorar a situação já não é uma opção", afirmou Schnabel, adiantando que "da perspetiva atual, penso que será necessário um aumento das taxas de juro em junho."
Independentemente do que vier a acontecer na reunião do BCE, certo é que quem tiver o seu contrato de crédito à habitação a ser revisto no próximo mês já irá sentir um aumento significativo na prestação a pagar ao banco. Utilizando como exemplo um empréstimo de 200 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor 6 meses, a mais utilizada em Portugal, com um spread (margem do banco) de 1%, o aumento da prestação será de 40,95 euros, passando de 864,97 euros para 905,83 euros. Para um contrato nas mesmas condições, mas indexado à Euribor 12 meses, a subida será ainda mais significativa e deverá ultrapassar os 74 euros, passando de 861 euros para 935 euros.
Confira o seu caso:
Como vai evoluir a prestação da casa em junho
Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de abril até dia 28
EURIBOR 3 MESES
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|Empréstimo de 50 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|249,55
|
|Setembro
|261,65
|12,10
|Dezembro
|267,41
|5,76
|Março de 20224
|265,94
|-1,47
|Junho
|262,69
|-3,26
|Setembro
|254,97
|-7,71
|Dezembro
|239,68
|-15,29
|Março de 2025
|226,57
|-13,12
|Junho
|215,08
|-11,49
|Setembro
|213,39
|-1,69
|Dezembro
|213,92
|0,53
|Março de 2026
|213,15
|-0,77
|Junho
|218,49
|5,34
|
|
|Empréstimo de 100 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|499,11
|
|Setembro
|523,31
|24,20
|Dezembro
|534,82
|11,51
|Março de 20224
|531,88
|-2,93
|Junho
|525,37
|-6,51
|Setembro
|509,94
|-15,43
|Dezembro
|479,37
|-30,58
|Março de 2025
|453,13
|-26,23
|Junho
|430,15
|-22,98
|Setembro
|426,77
|-3,38
|Dezembro
|427,84
|1,07
|Março de 2026
|426,29
|-1,55
|Junho
|436,98
|10,69
|
|
|Empréstimo de 150 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|748,66
|
|Setembro
|784,96
|36,30
|Dezembro
|802,22
|17,27
|Março de 20224
|797,83
|-4,40
|Junho
|788,06
|-9,77
|Setembro
|764,92
|-23,14
|Dezembro
|719,05
|-45,87
|Março de 2025
|679,70
|-39,35
|Junho
|645,23
|-34,47
|Setembro
|640,16
|-5,07
|Dezembro
|641,76
|1,60
|Março de 2026
|639,44
|-2,32
|Junho
|655,47
|16,03
|
|
|Empréstimo de 200 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|998,22
|
|Setembro
|1 046,61
|48,39
|Dezembro
|1 069,63
|23,02
|Março de 20224
|1 063,77
|-5,86
|Junho
|1 050,74
|-13,02
|Setembro
|1 019,89
|-30,86
|Dezembro
|958,73
|-61,16
|Março de 2025
|906,27
|-52,46
|Junho
|860,31
|-45,96
|Setembro
|853,55
|-6,76
|Dezembro
|855,68
|2,13
|Março de 2026
|852,59
|-3,09
|Junho
|873,97
|21,38
EURIBOR 6 MESES
|
|
|Empréstimo de 50 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|258,78
|
|Dezembro
|270,26
|11,48
|Junho de 2024
|262,00
|-8,26
|Dezembro
|233,74
|-28,26
|Junho de 2025
|215,94
|-17,80
|Dezembro
|216,24
|0,31
|Junho de 2026
|226,48
|10,24
|
|
|Empréstimo de 100 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|517,56
|
|Dezembro
|540,52
|22,96
|Junho de 2024
|524,00
|-16,51
|Dezembro
|467,49
|-56,52
|Junho de 2025
|431,88
|-35,61
|Dezembro
|432,49
|0,61
|Junho de 2026
|452,96
|20,48
|
|
|Empréstimo de 150 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|776,33
|
|Dezembro
|810,78
|34,44
|Junho de 2024
|786,00
|-24,77
|Dezembro
|701,23
|-84,78
|Junho de 2025
|647,81
|-53,41
|Dezembro
|648,73
|0,92
|Junho de 2026
|679,45
|30,72
|
|
|Empréstimo de 200 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|1 035,11
|
|Dezembro
|1 081,04
|45,92
|Junho de 2024
|1 048,01
|-33,03
|Dezembro
|934,97
|-113,03
|Junho de 2025
|863,75
|-71,22
|Dezembro
|864,97
|1,22
|Junho de 2026
|905,93
|40,95
EURIBOR 12 MESES
|
|
|Empréstimo de 50 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|264,21
|
|Junho de 2024
|258,85
|-5,36
|Junho de 2025
|215,29
|-43,56
|Junho de 2026
|233,87
|18,58
|
|
|Empréstimo de 100 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|528,42
|
|Junho de 2024
|517,70
|-10,72
|Junho de 2025
|430,58
|-87,12
|Junho de 2026
|467,74
|37,16
|
|
|Empréstimo de 150 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|792,63
|
|Junho de 2024
|776,55
|-16,08
|Junho de 2025
|645,87
|-130,68
|Junho de 2026
|701,61
|55,74
|
|
|Empréstimo de 200 mil euros
|
|Prestação
|Evolução
|Junho de 2023
|1 056,84
|
|Junho de 2024
|1 035,40
|-21,44
|Junho de 2025
|861,16
|-174,24
|Junho de 2026
|935,48
|74,33