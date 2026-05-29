Prestação da casa volta a subir em junho e penaliza famílias com crédito à habitação

Há 1h e 7min

A subida das taxas de juro por parte do BCE na próxima reunião de junho já é dada como certa, mesmo que o conflito no médio oriente terminasse. Quem tiver o seu crédito à habitação a ser revisto no próximo mês vai sentir um aumento da prestação a pagar ao banco. Confira o seu caso

As taxas Euribor voltaram a registar uma forte aceleração em maio o que irá levar a uma subida nas prestações a pagar aos bancos para quem tenha os seus contratos a ser revistos em junho. A subida das taxas Euribor verificou-se em todos os prazos e houve mesmo uma aceleração desta subida face a abril, quando se comparam as taxas registadas nos meses que servem de base à revisão dos contratos.

As subidas das taxas Euribor resultam da convicção de que o Banco Central Europeu (BCE) irá subir as taxas de juro já na sua próxima reunião, a realizar a 11 de junho, para fazer face à subida da taxa de inflação na zona euro. Os dados do crescimento dos preços em abril, os últimos conhecidos, colocam a taxa de inflação na zona euro nos 3%, bem acima do valor de referência de 2% que constitui o objetivo do BCE para a estabilidade dos preços. E apesar de os dados da inflação de maio para a zona euro apenas serem conhecidos na próxima semana, a subida de juros por parte do BCE é já dada como adquirida. Esta semana, numa entrevista à agência Reuters, Isabel Schnabel, membro do Conselho de governadores do BCE afirmou que as taxas deverão subir, mesmo que as negociações de paz em curso com o Irão resultem num acordo, uma vez que o conflito se tem prolongado muito mais do que o previsto e os elevados preços da energia estão a repercutir-se na economia em geral. "Dada a magnitude e a persistência do choque atual, na minha opinião, ignorar a situação já não é uma opção", afirmou Schnabel, adiantando que "da perspetiva atual, penso que será necessário um aumento das taxas de juro em junho."

Independentemente do que vier a acontecer na reunião do BCE, certo é que quem tiver o seu contrato de crédito à habitação a ser revisto no próximo mês já irá sentir um aumento significativo na prestação a pagar ao banco. Utilizando como exemplo um empréstimo de 200 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor 6 meses, a mais utilizada em Portugal, com um spread (margem do banco) de 1%, o aumento da prestação será de 40,95 euros, passando de 864,97 euros para 905,83 euros. Para um contrato nas mesmas condições, mas indexado à Euribor 12 meses, a subida será ainda mais significativa e deverá ultrapassar os 74 euros, passando de 861 euros para 935 euros.

Confira o seu caso:

Como vai evoluir a prestação da casa em junho

Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de abril até dia 28

EURIBOR 3 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 249,55 Setembro 261,65 12,10 Dezembro 267,41 5,76 Março de 20224 265,94 -1,47 Junho 262,69 -3,26 Setembro 254,97 -7,71 Dezembro 239,68 -15,29 Março de 2025 226,57 -13,12 Junho 215,08 -11,49 Setembro 213,39 -1,69 Dezembro 213,92 0,53 Março de 2026 213,15 -0,77 Junho 218,49 5,34

Empréstimo de 100 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 499,11 Setembro 523,31 24,20 Dezembro 534,82 11,51 Março de 20224 531,88 -2,93 Junho 525,37 -6,51 Setembro 509,94 -15,43 Dezembro 479,37 -30,58 Março de 2025 453,13 -26,23 Junho 430,15 -22,98 Setembro 426,77 -3,38 Dezembro 427,84 1,07 Março de 2026 426,29 -1,55 Junho 436,98 10,69

Empréstimo de 150 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 748,66 Setembro 784,96 36,30 Dezembro 802,22 17,27 Março de 20224 797,83 -4,40 Junho 788,06 -9,77 Setembro 764,92 -23,14 Dezembro 719,05 -45,87 Março de 2025 679,70 -39,35 Junho 645,23 -34,47 Setembro 640,16 -5,07 Dezembro 641,76 1,60 Março de 2026 639,44 -2,32 Junho 655,47 16,03

Empréstimo de 200 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 998,22 Setembro 1 046,61 48,39 Dezembro 1 069,63 23,02 Março de 20224 1 063,77 -5,86 Junho 1 050,74 -13,02 Setembro 1 019,89 -30,86 Dezembro 958,73 -61,16 Março de 2025 906,27 -52,46 Junho 860,31 -45,96 Setembro 853,55 -6,76 Dezembro 855,68 2,13 Março de 2026 852,59 -3,09 Junho 873,97 21,38

EURIBOR 6 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 258,78 Dezembro 270,26 11,48 Junho de 2024 262,00 -8,26 Dezembro 233,74 -28,26 Junho de 2025 215,94 -17,80 Dezembro 216,24 0,31 Junho de 2026 226,48 10,24

Empréstimo de 100 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 517,56 Dezembro 540,52 22,96 Junho de 2024 524,00 -16,51 Dezembro 467,49 -56,52 Junho de 2025 431,88 -35,61 Dezembro 432,49 0,61 Junho de 2026 452,96 20,48

Empréstimo de 150 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 776,33 Dezembro 810,78 34,44 Junho de 2024 786,00 -24,77 Dezembro 701,23 -84,78 Junho de 2025 647,81 -53,41 Dezembro 648,73 0,92 Junho de 2026 679,45 30,72

Empréstimo de 200 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 1 035,11 Dezembro 1 081,04 45,92 Junho de 2024 1 048,01 -33,03 Dezembro 934,97 -113,03 Junho de 2025 863,75 -71,22 Dezembro 864,97 1,22 Junho de 2026 905,93 40,95

EURIBOR 12 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 264,21 Junho de 2024 258,85 -5,36 Junho de 2025 215,29 -43,56 Junho de 2026 233,87 18,58

Empréstimo de 100 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 528,42 Junho de 2024 517,70 -10,72 Junho de 2025 430,58 -87,12 Junho de 2026 467,74 37,16

Empréstimo de 150 mil euros Prestação Evolução Junho de 2023 792,63 Junho de 2024 776,55 -16,08 Junho de 2025 645,87 -130,68 Junho de 2026 701,61 55,74