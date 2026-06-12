Crédito à habitação: Euribor a seis meses sobe para máximo desde janeiro de 2025

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 1min
Casas (Getty Images)
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A taxa de referência mais usada nos empréstimos da casa voltou a subir após o aumento dos juros decidido pelo BCE

A Euribor desceu esta sexta-feira a três meses e subiu a seis, neste prazo para um máximo desde janeiro de 2025, depois de o Banco Central Europeu ter subido as taxas diretoras na quinta-feira.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,380%, continuou abaixo das taxas a seis (2,639%) e a 12 meses (2,874%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,639%, mais 0,022 pontos do que na quinta-feira e um novo máximo desde janeiro de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou hoje, para 2,874%, mais 0,028 pontos do que na sessão anterior.

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Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou hoje, ao ser fixada em 2,380%, menos 0,021 pontos, mas depois de ter subido na quinta-feira para um novo máximo desde março de 2025 (2,401%).

Como antecipado pelo mercado, na quinta-feira, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

A média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos em maio, mas de forma menos acentuada do que em abril.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente.

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As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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