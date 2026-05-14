Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Euribor abranda em dois prazos após máximos recentes

Agência Lusa , MSM
Há 22 min
Taxas Euribor (Pexels)

Taxa mais usada nos créditos à habitação em Portugal ficou inalterada nos 2,548%

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três e a 12 meses e manteve-se a seis meses em relação a quarta-feira.

Com as alterações de desta quinta-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,239%, continuou abaixo das taxas a seis (2,548%) e a 12 meses (2,821%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, manteve-se hoje, ao ser fixada de novo em 2,548%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou hoje para 2,821%, menos 0,039 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,239%, menos 0,044 pontos, depois de ter subido na quarta-feira para um novo máximo desde abril do ano passado (2,283%).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Crédito à habitação Juros Taxas Banco Taxa Euribor
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Euribor abranda em dois prazos após máximos recentes

Há 22 min

Randstad avança com despedimento coletivo de 42 trabalhadores em Portugal

Ontem às 15:24

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

11 mai, 09:00
02:02

"É mais eficaz impedir o calor de entrar do que arrefecer a casa". Três truques que ajudam a reduzir a conta da eletricidade no verão

9 mai, 09:59
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite

Ontem às 12:31

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Há 3h e 51min

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

12 mai, 19:08

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

Bancos obrigados a devolver quase nove milhões de euros cobrados indevidamente

Ontem às 08:58

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45