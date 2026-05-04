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Taxa Euribor inicia maio a subir a três, a seis e a 12 meses

Agência Lusa , AM
Há 33 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Em relação à média mensal da Euribor em abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março

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A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira, depois de ter terminado abril com a média mensal a avançar significativamente nos três prazos.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,200%, continuou abaixo das taxas a seis (2,558%) e a 12 meses (2,883%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,558%, mais 0,034 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou hoje para 2,883%, mais 0,035 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu hoje, ao ser fixada em 2,200%, mais 0,001 pontos.

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Em relação à média mensal da Euribor em abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Na semana passada, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento das mesmas na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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