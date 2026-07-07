Euribor volta a mexer: taxas descem a três e seis meses, mas sobem a 12 meses

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As alterações foram ligeiras

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses face a segunda-feira.

Com as alterações desta terça-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,313%, continuou abaixo das taxas a seis (2,542%) e a 12 meses (2,695%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta terça-feira, ao ser fixada em 2,542%, menos 0,005 pontos do que na véspera.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,39% e 24,45%, respetivamente.

No mesmo sentido, a três meses a taxa recuou 0,008 pontos, para 2,313%.

Já no prazo a 12 meses, a taxa Euribor avançou esta terça-feira para 2,695%, mais 0,002 pontos que na sessão anterior.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu a três e a seis meses, tendo recuado a 12 meses.

A seis meses, a média subiu 0,060 pontos, para 2,596%, a três meses avançou 0,113 pontos, para 2,339%, enquanto a 12 meses recuou 0,006 pontos, para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.