MP investiga caso de bebé que alegadamente foi agredida numa creche em Valongo

Agência Lusa , BCE
Ontem às 17:22
Escola (Pexels)

Santa Casa da Misericórdia de Valongo confirma a ocorrência, que envolveu uma bebé de 7 meses, e garante que, “de imediato, foram acionados os procedimentos internos adequados". Uma trabalhadora foi suspensa preventivamente

O Ministério Público está a investigar o caso de uma bebé de 7 meses que alegadamente sofreu ferimentos, em outubro, na creche da Santa Casa da Misericórdia de Valongo, revelou à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.

“Confirma-se a existência de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo encontra-se em investigação e sujeito a segredo de justiça”, respondeu a PGR.

O jornal Correio de Manhã escreve na sua edição de hoje que a “menina sofreu vários hematomas na cara – bochechas, nariz, testa, queixo e sobrancelhas - depois de ter sido, alegadamente, agredida no interior da creche” da Santa Casa.

Ainda segundo aquele diário, a menina “foi deixada sozinha numa sala e duas educadoras e uma auxiliar ausentaram-se”.

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Valongo, no distrito do Porto, confirma a ocorrência de 27 de outubro, envolvendo uma bebé de 7 meses, revelando que “de imediato foram acionados os procedimentos internos adequados, tendo sido prestados os primeiros socorros à criança e efetuada a comunicação à família, que se deslocou, prontamente, às instalações”.

Assinala a instituição que, logo após o conhecimento dos factos, “instaurou o competente processo disciplinar, tendo sido suspensa preventivamente uma trabalhadora”, não precisando se é alguma das duas educadoras ou a auxiliar, e que o processo encontra-se em “fase de recolha de prova e de apuramento dos factos”.

Após “lamentar profundamente” o sucedido e expressar “total solidariedade para com a criança e respetiva família”, a Santa Casa sublinha que a Creche Infantário “funciona há cerca de 30 anos, sem registo de ocorrências semelhantes, gozando de reconhecimento público e bom nome”.

