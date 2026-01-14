Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas em liberdade condicional

Há 24 min

O marido e sócio, Jacques Moretti, ficou em prisão preventiva

A coproprietária do bar La Constellation, na estância de esqui suíça Crans-Montana, onde morreram 40 pessoas num incêndio a 1 de janeiro, incluindo uma portuguesa, ficou esta quarta-feira em liberdade condicional, decidiu o tribunal do cantão de Valais.

Jéssica Moretti ficou sujeita a termo de identidade e residência, sem poder abandonar o país e com apresentações diárias às autoridades policiais, com apreensão do passaporte, além do pagamento de uma fiança, “a determinar posteriormente”, segundo comunicado judicial.

O marido e sócio, Jacques Moretti, ficou em prisão preventiva, decretada na segunda-feira, embora o tribunal tenha admitido a sua libertação sob fiança.

Na tragédia daquela localidade alpina, além das 40 vítimas mortais, na sua maioria menores de idade, outras 116 pessoas ficaram feridas, a grande maioria com queimaduras graves.

Segundo as investigações preliminares, o incêndio teve origem em artefactos pirotécnicos que incendiaram a espuma de isolamento acústico que cobria o teto, fazendo propagar as chamas por todas as instalações do local de divertimento noturno.