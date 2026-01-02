Fogo de artifício em garrafas de champanhe? O que se passou no trágico incêndio numa das zonas mais exclusivas da Suíça

2 jan, 08:29

Passava apenas uma hora e meia desde a entrada no ano novo quando as chamas começaram no bar onde pelo menos 40 pessoas, muitas delas jovens "cheios de planos, esperança e sonhos", perderam a vida

As celebrações de Ano Novo transformaram-se em tragédia na Suíça esta quinta-feira, quando um incêndio destruiu um bar lotado de jovens numa luxuosa estância de ski nos Alpes, matando dezenas e ferindo mais de 100 pessoas, no que foi descrito pelo presidente suíço como uma das piores tragédias do país.

O incêndio começou nas primeiras horas do dia de Ano Novo no bar Le Constellation, em Crans-Montana, um dos locais mais exclusivos da Suíça. Testemunhas descreveram o caos e o terror enquanto as chamas rapidamente engolfavam o bar no subsolo, com pessoas a gritar e a quebrar janelas numa tentativa desesperada de escapar.

As famílias dos desaparecidos enfrentaram uma espera agonizante por notícias dos seus entes queridos nas primeiras horas depois da tragédia, enquanto as autoridades suíças afirmavam que a identificação das vítimas do incêndio, que inclui cidadãos de vários países, poderia "levar vários dias".

A polícia descartou um ataque terrorista, afirmando que a tragédia está a ser tratada como um incêndio.

Foi iniciada uma investigação sobre a causa do incêndio e se as normas de segurança foram cumpridas. Duas testemunhas disseram à BFMTV, afiliada da CNN, que o incêndio foi causado por fogos de artifício colocados em garrafas de champanhe, mas as autoridades afirmam que levará tempo para determinar o que causou o incêndio.

Aqui está o que sabemos.

O que aconteceu?

O fumo foi visto pela primeira vez no local por volta das 01:30 locais (mais uma hora que em Portugal Continental) do dia 1 de janeiro, de acordo com o comandante da Polícia Cantonal de Valais, Frédéric Gisler.

O Le Constellation fica no coração da luxuosa estância de ski de Crans-Montana, no cantão francófono e germanófono de Valais.

Vídeos obtidos e verificados pela CNN mostram os momentos imediatamente após o início do incêndio mortal, que se espalhou rapidamente pelo teto do bar. É possível ver multidões em pânico a correrem por uma escada para escapar, enquanto outro vídeo mostra o fogo, que rapidamente se transformou num inferno, a engolir o bar enquanto as pessoas caem desesperadamente pelas janelas e se amontoam numa escada em direção à rua.

Noutro vídeo, várias pessoas podem ser vistas deitadas imóveis no chão do lado de fora, enquanto transeuntes prestam socorro.

Vídeo nas redes sociais mostra o incêndio a consumir o local nas primeiras horas do dia de Ano Novo (Redes sociais)

Laetitia Place, 17 anos, que estava dentro do bar quando o incêndio começou, disse que as pessoas empurravam freneticamente para passar por uma porta pequena. "Todos caímos, ficámos amontoados uns em cima dos outros, algumas pessoas estavam a arder e outras estavam mortas ao nosso lado", contou à agência Reuters.

Outra testemunha ocular recordou-se de ouvir pessoas a gritar enquanto o fogo consumia o local. "Havia pessoas a gritar e outras deitadas no chão, provavelmente mortas. Tinham casacos sobre os rostos", disse o morador local Samuel Rapp à Reuters.

Duas testemunhas disseram que havia pelo menos 200 pessoas dentro do estabelecimento. Autoridades acrescentaram que o número total de pessoas presentes no evento é atualmente desconhecido, mas fará parte da investigação em andamento.

De acordo com o seu site, o Le Constellation - que tem dois bares e um terraço - tem capacidade para 300 pessoas.

As autoridades responderam poucos minutos após o incêndio ter sido comunicado, referiu Gisler, e foram mobilizados 10 helicópteros e 40 ambulâncias. O grande número de vítimas sobrecarregou o sistema médico da região e, por isso, os pacientes foram transportados para hospitais em todo o país e no estrangeiro.

O que causou o incêndio?

Embora as circunstâncias exatas em torno da tragédia não sejam claras, os investigadores estão a analisar a possibilidade de um flashover após o início do incêndio, fenómeno no qual tudo num determinado espaço entra em combustão quase simultaneamente.

Um flashover ocorre quando gases quentes sobem até ao teto e se espalham pelas paredes, de acordo com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos (NFPA). O calor intensifica-se até que todos os itens combustíveis na sala atinjam o seu ponto de ignição, assim como a própria sala.

Duas testemunhas disseram à BFMTV, afiliada da CNN, que o incidente devastador aconteceu assim que fogos de artifício foram colocados em garrafas de champanhe e levantados no ar.

Onde ocorreu o incêndio mortal

O bar Le Constellation, onde um incêndio começou por volta das 01:30 locais (mais uma hora que em Portugal Continental) da madrugada do dia de Ano Novo, tem capacidade para 300 pessoas, incluindo um terraço para 40, de acordo com o site oficial da estação de ski.

Nota: As imagens não são da época do evento.



Fontes: Polícia de Valais, Turismo de Crans-Montana e Congresso, Google Earth (imagens)

Gráfico: Henrik Pettersson e Rosa de Acosta, CNN

"Uma empregada estava em cima dos ombros de outro empregado, e a garrafa e as chamas estavam a poucos centímetros do teto", disse uma testemunha ocular.

"Assim que o teto pegou fogo, em cerca de 10 segundos toda a discoteca estava em chamas", acrescentou outro cliente do local.

A procuradora-geral Béatrice Pilloud disse que não poderia comentar as notícias de que o fogo de artifício teria sido a fonte de ignição e que ainda era muito cedo para determinar o que exatamente causou o incêndio.

O Le Constellation tinha pelo menos dois andares, com escadas que conduziam ao andar inferior, como se pode ver numa foto publicada pela gerência do bar no TripAdvisor em agosto de 2016 (Do Le Constellation)

Thomas Dias, morador local, disse à CNN que o bar era popular entre adolescentes e jovens. Para aqueles que ficaram presos lá dentro, referiu, a fuga provavelmente teria sido um "pesadelo", se centenas de pessoas tivessem de subir pela escada estreita do porão até ao piso térreo.

Um vídeo promocional do bar publicado em maio de 2024 mostra mulheres a utilizarem capacetes de mota e a carregarem garrafas de álcool com fogos de artifício enquanto caminhavam pelo estabelecimento. A CNN solicitou à Le Constellation um comentário sobre a causa do incêndio e o suposto uso de fogos de artifício.

Quem são as vítimas?

As autoridades suíças ainda não identificaram oficialmente nenhuma das vítimas do incêndio, mas o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, disse que muitas delas eram jovens "cheios de planos, esperança e sonhos".

Cerca de 40 pessoas morreram e outras 115 ficaram feridas, informou a polícia esta quinta-feira. As autoridades afirmaram que pode levar vários dias para identificar todas as vítimas mortas e feridas.

Entre os feridos estão 15 cidadãos italianos, nove franceses e um australiano, de acordo com as autoridades dos respetivos países.

Vários helicópteros, ambulâncias e pessoal médico foram enviados para o local do incidente fatal (Maxime Schmid/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália afirmou que "muitos" italianos continuam desaparecidos e sem paradeiro após o desastre, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França sublinhou que não pode excluir a possibilidade de haver cidadãos franceses entre os mortos.

Das 115 pessoas feridas no incêndio, um "número significativo" foi classificado como estando em estado "crítico", afirmou o presidente do Conselho de Estado suíço, Mathias Reynard.

Qual foi a reação?

O presidente da Confederação Suíça, Parmelin, disse que o incidente representou uma "perda trágica que afeta todo o país e muito além".

O dia de Ano Novo foi o primeiro dia do mandato de um ano de Parmelin como chefe de Estado; o responsável adiou o tradicional discurso à nação por respeito às vítimas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também ofereceu as suas condolências aos enlutados, afirmando que a Suíça tem "toda a solidariedade da França e o nosso apoio fraterno".

Dezenas de pessoas compareceram a uma vigília perto do bar na noite desta quinta-feira, onde colocaram flores, acenderam velas e se confortaram mutuamente.

"A gente pensa que está seguro aqui, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Eram pessoas como nós", disse Piermarco Pani, 18 anos, à Reuters.

A Embaixada dos EUA na capital suíça, Berna, disse estar "profundamente triste com o trágico incêndio" e o rei Carlos III da Grã-Bretanha disse estar "chocado e muito triste".

O casal francês proprietário do Le Constellation disse estar "completamente em choque", de acordo com a BFMTV, afiliada da CNN, citando uma fonte próxima ao caso.

Onde fica Crans-Montana?

A estância de Crans-Montana é muito popular entre os turistas estrangeiros. De acordo com o seu site oficial, recebe cerca de três milhões de visitantes por ano, sendo que aproximadamente um quinto deles vem do estrangeiro - a maioria de França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

É famosa pelo sol que brilha o ano todo, graças à sua localização num planalto voltado para o sul no Vale do Ródano. A área, a 1.500 metros acima do nível do mar, oferece vistas panorâmicas dos Alpes, que se estendem do Matterhorn ao Mont Blanc, um dos picos mais altos da Europa.

Os turistas são atraídos pelo seu glamour discreto, com lojas de luxo e restaurantes requintados, além de extensas pistas de ski e uma animada cena pós-ski.

Com uma pequena população de cerca de 15 mil habitantes, a região é conhecida por ter uma comunidade muito unida, além de ser um local discreto para celebridades praticarem ski, golfe e desfrutarem de refeições.

James Legge, Sandi Sidhu, Ivana Kottasova, Charlotte Reck, Sophie Tanno, Camille Knight e Tori B. Powell, da CNN, contribuíram com as suas reportagens