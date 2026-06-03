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Fortes perturbações: CP prevê dia difícil e estes são os serviços mínimos

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 24min
Greve na CP (Lusa)
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foram definidos serviços mínimos que abrangem várias ligações essenciais, nomeadamente os Alfa Pendular e Intercidades, bem como os serviços InterRegional e Regional

A CP alerta esta quarta-feira para fortes perturbações na circulação ferroviária devido à greve convocada por vários sindicatos. A paralisação, promovida por estruturas como o SFRCI, SMAQ, ASCEF, ASSIFECO, FECTRANS/SNTSF, FENTCOP, SINDEFER, SINFA, SINFB, SINTTI, SIOFA, STF e SNAQ, poderá, segundo a Comboios de Portugal, “ter impactos não só no próprio dia da greve, mas também no dia seguinte”.

Perante este cenário, foram definidos serviços mínimos que abrangem várias ligações essenciais, nomeadamente os Alfa Pendular e Intercidades, bem como os serviços InterRegional e Regional. Estão igualmente assegurados os comboios urbanos de Coimbra, Lisboa e Porto, ainda que a circulação possa sofrer limitações.

No que diz respeito aos passageiros já com bilhetes adquiridos, a CP garante a possibilidade de reembolso total ou troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. O processo poderá ser feito online, através do site da CP ou da aplicação MyCP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem, ou nas bilheteiras, antes ou após a data da viagem, até 10 dias depois do fim da greve.

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Em alternativa, os clientes podem ainda recorrer ao formulário “Reembolso por Atraso ou Supressão”, embora a empresa alerte que esta opção pode implicar tempos de resposta mais demorados. Para esclarecimentos adicionais, a CP disponibiliza a linha de atendimento, os gabinetes de apoio ao cliente e as bilheteiras.

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Temas: CP Greve Geral Perturbações Reembolso Transportes

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