Circulação ferroviária entre Coimbra e Figueira da Foz retomada na terça-feira

Há 1h e 22min

Circulação nas linhas ferroviárias continua suspensa em várias regiões, nomeadamente da Beira Baixa, Douro e Oeste

A ligação ferroviária entre a Figueira da Foz e Coimbra vai ser retomada na terça-feira, anunciou a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A notícia foi divulgada esta tarde pelo município do litoral do distrito de Coimbra nas redes sociais, com base em informações da CP - Comboios de Portugal.

Quase um mês depois da passagem pelo continente da tempestade Kristin, a circulação nas linhas ferroviárias da Beira Baixa, Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra continuam com constrangimentos ou suspensas em alguns troços.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP informa que, devido ao mau tempo das últimas semanas, continua ainda suspensa a circulação na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

A circulação ferroviária mantém-se também suspensa nas linhas do Douro, entre Régua e Pocinho, e do Oeste.

Os comboios urbanos de Coimbra estão a circular no percurso Coimbra-B – Alfarelos – Coimbra-B.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin (a 28 de janeiro), Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.